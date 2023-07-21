Yazlık bölgelerde fiyatlar uçtu

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:00

TSKB Gayrimenkul Değerleme araştırma, Ege Bölgesi’nde yaptığı yazlık kiralamaları artış rakamlarını açıkladı. Verilere göre, İzmir’in yazlık kesimlerinden Foça’da birim satış verilerindeki artışın yüzde 80, Çeşme’de yüzde 30, Urla’da yüzde 45, Karaburun’da ise yüzde 35 civarında olduğu görüldü. Muğla’nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde yüzde 50 fiyat artışı, Datça ilçesinde ise yüzde 30 fiyat artışı gözlendi.

Aydın’ın Didim ilçesinde eskiden beri gelen İngiliz nüfusundaki artışın güncel tarih itibarıyla aynı trendi korudu. Didim ilçesinde yabancı satışların büyük çoğunluğu İngiliz vatandaşlara yapıldı. Bölge genelinde son 6 ayda değerde yüzde 30 artış oluştuğu gözleniyor. Kuşadası ilçesinde ise 6 aylık fiyat artışı sahil şeridine yakın yazlık evlerde yüzde 40 civarına kadar çıkıyor.