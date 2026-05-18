Tribünler sahaya indi: Trabzonspor'un eski teknik direktörü taraftarla kavga etti

Fransa Ligue 1'in son haftasında ortalık karıştı! Küme düşmesi daha önce kesinleşen Nantes'ın, Toulouse'u konuk ettiği maçta taraftarlar sahaya girerek maçı iptal ettirdi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran Nantes Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic sahayı işgal eden taraftarlarla kavga etti.

Beaujoire Stadı'nda oynanan ve 0-0 devam eden maçın 22. dakikasında meydana gelen bu olay sonrasında karşılaşma durdu. Bölge valiliği maçın tatil edildiğini açıkladı.

Evahissement de terrain a nantes, nique ta mere kita #fcnantes pic.twitter.com/mPY7cEaZsI — Σ. DAVEED 🇫🇷🏴‍☠️ (@MCES_DAVEED) May 17, 2026

NICE TARAFTARLARI DA SAHAYA GİRDİ

Ligue 1'de benzer bir durum Nice - Metz maçında da yaşandı. Allianz Riviera Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 sona erdi ve ligi 32 puanla 16. sırada tamamlayan ev sahibi takım play-out'a kaldı. Bu duruma öfkelenen Nice taraftarları maçın son düdüğünün ardından sahaya indi.

Nice'in küme düşüp düşmeyeceği, Ligue 2'de play-off'a kalan takımların galibiyle oynayacağı final maçının ardından belli olacak.