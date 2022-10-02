Yemek için günübirlik Yunanistan'a gitti, daha az hesap ödedi

Sosyal medyada yaşam pahalılığına yönelik paylaşımlar giderek arttı. Özellikle lokanta hesapları, market fişleri çok sık paylaşılıyor. Bir paylaşım ise oldukça dikkat çekti. Buna göre bir genç yemek yemek için arkadaşıyla günübirlik Yunanistan'a gidiyor ve kur farkına rağmen Türkiye'den daha az hesap ödüyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 10:08
Yemek için günübirlik Yunanistan'a gitti, daha az hesap ödedi
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Efe Elmacıoğlu isimli bir sosyal medya kullanıcısının çektiği video dikkat çekti.

Elmacıoğlu, Türkiye'deki yaşam pahalılığından yakınarak yurt dışında alışverişin kur farkına rağmen daha ucuz olduğunu belirtti. Elmacıoğlu bir arkadaşıyla İzmir Çeşme'den Yunan adalarına giderek bir lokantada doyasıya yedi. Gelen hesabın 31 Euro olduğu görüldü. Mevcut kur ile hesap 560 lira kadar. Elmacıoğlu aynı yemeğe Çeşme'de 900 lira ödemesi gerekeceğini belirtti.

Dikkat çeken video şöyle: 


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