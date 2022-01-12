Yeni asgari ücret miktarı ile birlikte vergisiz maaşlar aslında kaç TL? Vergisiz maaşlar 2022

12 Ocak 2022 Çarşamba, 10:46

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğ yasasında belirtilen "22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin açıklamalar ile aynı Kanunla yürürlükten kaldırılan Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi kapsamında bulunan diğer ücretlilerin durumuna yönelik hazırlanan Tebliğ Taslağı gelen görüş ve öneriler kapsamında güncellenmiştir. Söz konusu Tebliğ Taslağının geliştirilmesine yönelik ilave görüş ve önerilerinizi [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz" ifadesi baz alınarak hesaplanan maaşlar:

ASGARİ ÜCRET 2022 OCAK AYI HESABI

Brüt ücret 5004 TL

SGK toplam primi 700,60 TL

Gelir vergisi 0 TL

Damga vergisi 0 TL

Net ücret: 4253,40 TL

Böylece bu işçinin maaşından sadece primler kesilecek ve net ücret kendisine ödenecek.

EK ÖDEME ALINDIĞINDA MAAŞ HESABI DEĞİŞİYOR

Örneğin bir işçinin asgari ücret dışında 996 lira da sosyal yardım olarak ödeneği bulunsun. Bu durumda bu işçinin brüt ücreti 6000 TL'ye çıkacak ve Ocak maaşı şu şekilde hesaplanacak:

Brüt ücret 6000 TL

Sigorta primi 900 TL

Matrah 5.100 TL

Gelir vergisi 765 TL

Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL

Asgari ücretin vergisi 638,01 TL

İstisna matrahı 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 126,99 TL

Damga vergisi 7.56 TL

Net ücret 4.965,45 TL

YÜKSEK MAAŞ ALAN İÇİN VERGİSİZ MAAŞ HESABI

Örneğin bir işçinin brüt maaşı 8.000 TL olsun. Bu işçi asgari ücret üzerinde maaş almaktadır. Ancak ücretinde asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutulacaktır.

Bu işçinin Ocak maaşı şöyle hesaplanacaktır:

Brüt ücret 8.000 TL

Sigorta primi 1.200 TL

Matrah 6.800 TL

Gelir vergisi 1.020 TL

Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL

Asgari ücretin vergisi 638,01 TL

İstisna matrah 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 381,99 TL

Damga vergisi 22,74 TL

Net ücret: 6.395,27 TL

EMEKLİ ÇALIŞANLARIN MAAŞI

Bir işçi emekli olduktan sonra, asgari ücretle çalışmaya başlamıştır.

İşçinin ücretinden %7,5 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Bu işçinin Ocak ayı maaş hesabı şöyle olacaktır:

Brüt ücret 5004 TL

Sosyal güvenlik Destek Primi 375,30 TL

Matrah 4.628,70TL

Gelir vergisi 694,31 TL

Asgari ücret matrahı 4.253,40 TL

Asgari ücretin vergisi 638,01 TL

İstisna matrahı 4.253,40 TL

Kesilecek gelir vergisi 56,30 TL

Damga vergisi 0 TL

Net ücret 4.572,41 TL

Kaynak: Sabah