Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşına tepki: 'Asgari ücrete bile layık değiller mi?'
Ülke gündemine ilişkin çarpıcı paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren ve toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, ücretli öğretmenlerin maaşına tepki gösterdi. Gökbakar, "Öğretmen bu insanlar, öğretmen! Asgari ücrete bile layık değiller mi?" ifadelerini kullandı.
Bu yıl için yüzde 30.5 zam ile birlikte ücretli öğretmenlerin
ders başı aldıkları ücret 6,55 TL’lik bir artışla 28,01 TL’ye yükselecek.
Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 840,16 TL, eğer dört hafta
boyunca haftada 30 saat derse girerse 3.360,64 TL ücret alacak.
"ÖĞRETMEN BU İNSANLAR ÖĞRETMEN!"
Son dönemde iktidara yönelik eleştirileri ile dikkat çeken
Şahan Gökbakar, bu defa da ücretli öğretmenlerle ilgili paylaşımda bulundu.
Gökbakar, Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmenin
?840,16, dört hafta boyunca haftada 30 saat derse girenin ise 3.360,64 ücret
alacağına değinerek, “Bu haberi okuyunca bir süre duvara baktım. Utanç
hissettim” dedi.
Gökbakar devamında, “Öğretmen bu insanlar, öğretmen! Asgari
ücrete bile layık değiller mi? Yazık…” ifadelerini kullandı.
Gökbakar’ın paylaşımı şu şekilde:
"Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen
?840,16, eğer dört hafta boyunca haftada 30 saat derse girerse ?3.360,64 ücret
alacak". Bu haberi okuyunca bir süre duvara baktım. Utanç hissettim.
Öğretmen bu insanlar, öğretmen! Asgari ücrete bile layık değiller mi? Yazık…”
2022 YILI İÇİN YÜZDE 30.5 ZAM
Ücretli öğretmenlere 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle ders
başı net 21,46 ücret ödediğini duyurulmuştu. Haftada 30 saat derse giren
ücretli öğretmenler 643.8 TL, ayda ise 2.575,2 TL ücret alıyorlardı.
2022 yılı için ise yüzde 30.5 zam ile birlikte ücretli öğretmenlerin
ders başı aldıkları ücret 6,55 TL’lik bir artışla 28,01 TL’ye yükselecek.
Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 840,16 TL, eğer dört hafta
boyunca haftada 30 saat derse girerse 3.360,64 TL ücret alacak.
Öte yandan, öğretmenlerin atama çilesine bir de mülakatlar eklenmişti. KPSS'den aldıkları yüksek puana rağmen ataması yapılmayan öğretmen adayları her gün isyan ediyor.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Mahkemeden dikkat çeken karar
- Covid-19’un yeni mutasyonu ortaya çıktı
- Erdoğan AKP'nin kalesinde
- 'Çıkar telefonunu' diyen yurttaşa desteyle para atıldı
- TTB'yi hedef alan Erdoğan'a çok sert tepki
- Türkiye’yi bekleyen ‘en büyük tehlike’
- Kılıçdaroğlu, seçim tarihini açıkladı
- Mahkemeden Erdoğan’a ‘dur’ kararı
- Ultra lüks ‘gönül davası’
- Erdoğan'ın maaşını böyle savundu