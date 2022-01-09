Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşına tepki: 'Asgari ücrete bile layık değiller mi?'

09 Ocak 2022 Pazar, 09:35

Bu yıl için yüzde 30.5 zam ile birlikte ücretli öğretmenlerin ders başı aldıkları ücret 6,55 TL’lik bir artışla 28,01 TL’ye yükselecek. Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 840,16 TL, eğer dört hafta boyunca haftada 30 saat derse girerse 3.360,64 TL ücret alacak.

"ÖĞRETMEN BU İNSANLAR ÖĞRETMEN!"

Son dönemde iktidara yönelik eleştirileri ile dikkat çeken Şahan Gökbakar, bu defa da ücretli öğretmenlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Gökbakar, Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmenin ?840,16, dört hafta boyunca haftada 30 saat derse girenin ise 3.360,64 ücret alacağına değinerek, “Bu haberi okuyunca bir süre duvara baktım. Utanç hissettim” dedi.

Gökbakar devamında, “Öğretmen bu insanlar, öğretmen! Asgari ücrete bile layık değiller mi? Yazık…” ifadelerini kullandı.

Gökbakar’ın paylaşımı şu şekilde:

"Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen ?840,16, eğer dört hafta boyunca haftada 30 saat derse girerse ?3.360,64 ücret alacak". Bu haberi okuyunca bir süre duvara baktım. Utanç hissettim. Öğretmen bu insanlar, öğretmen! Asgari ücrete bile layık değiller mi? Yazık…”

2022 YILI İÇİN YÜZDE 30.5 ZAM

Ücretli öğretmenlere 1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle ders başı net 21,46 ücret ödediğini duyurulmuştu. Haftada 30 saat derse giren ücretli öğretmenler 643.8 TL, ayda ise 2.575,2 TL ücret alıyorlardı.

2022 yılı için ise yüzde 30.5 zam ile birlikte ücretli öğretmenlerin ders başı aldıkları ücret 6,55 TL’lik bir artışla 28,01 TL’ye yükselecek. Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmen 840,16 TL, eğer dört hafta boyunca haftada 30 saat derse girerse 3.360,64 TL ücret alacak.

Öte yandan, öğretmenlerin atama çilesine bir de mülakatlar eklenmişti. KPSS'den aldıkları yüksek puana rağmen ataması yapılmayan öğretmen adayları her gün isyan ediyor.