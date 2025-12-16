Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü zam oranı tahminleri!
Paylaş

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü zam oranı tahminleri!

16.12.2025 10:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü zam oranı tahminleri!

Asgari ücrette yeni dönem için geri sayım sürerken, 18 Aralık'taki ikinci toplantı öncesi kulisler hareketlendi. Masada yüzde 20 ile 33 arasında değişen 6 farklı zam senaryosu bulunuyor. Hükümetin hedef enflasyon odaklı stratejisi ve pazarlıktaki kritik rakamlar milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde hangi zam oranları konuşuluyor? İşte masadaki rakamlar...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü zam oranı tahminleri!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için pazarlık süreci başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık’ta yaparken, ikinci toplantının 18 Aralık’ta yapması planlanıyor.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü zam oranı tahminleri!

Hâlihazırda asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu paylarıyla birlikte 30.621,48 TL seviyesinde bulunuyor.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü zam oranı tahminleri!

KULİSLERDE ZAM STRATEJİSİ TARTIŞILIYOR

Kulislerde, hükümetin geçen yıl izlediği politikanın bu yıl da belirleyici olabileceği ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere 2024’te gerçekleşen enflasyon oranı yerine hedef enflasyon dikkate alınmış ve asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı. Bu yıl da sıkı para politikası çerçevesinde benzer bir yaklaşımın gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü zam oranı tahminleri!

ASGARİ ÜCRETTE ÖNE ÇIKAN ORANLAR

Gerçekleşen enflasyon mu, hedef enflasyon mu esas alınacak?” tartışmaları sürerken, kulislerde yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen zam oranları öne çıkıyor. Zam oranına göre net ve brüt ücretlerde oluşabilecek tablo da netleşmeye başladı.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü zam oranı tahminleri!

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Yapılan hesaplamalara göre olası artış oranlarında asgari ücrette ortaya çıkacak rakamlar şöyle:

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü zam oranı tahminleri!
  • Yüzde 20 zam: Net 26.525,60 TL, brüt 31.206,60 TL
  • Yüzde 25 zam: Net 27.630,84 TL, brüt 32.506,88 TL
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü zam oranı tahminleri!

Yüzde 30 zam: Net 28.736,07 TL, brüt 33.807,15 TL

Yüzde 31 zam: Net 28 bin 956 TL, brüt 34 bin 66 TL

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü zam oranı tahminleri!

Yüzde 32 zam: Net 29 bin 177 TL, brüt 34 bin 326 TL

Yüzde 33 zam: Net 29 bin 398 TL, brüt 34 bin 586 TL

İlgili Konular: #asgari ücret #Asgari Ücret Tespit Komisyonu #asgari ücret zammı #Yeni asgari ücret