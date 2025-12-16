Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü zam oranı tahminleri!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için pazarlık süreci başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık’ta yaparken, ikinci toplantının 18 Aralık’ta yapması planlanıyor.

Hâlihazırda asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu paylarıyla birlikte 30.621,48 TL seviyesinde bulunuyor.

KULİSLERDE ZAM STRATEJİSİ TARTIŞILIYOR Kulislerde, hükümetin geçen yıl izlediği politikanın bu yıl da belirleyici olabileceği ifade ediliyor. Hatırlanacağı üzere 2024’te gerçekleşen enflasyon oranı yerine hedef enflasyon dikkate alınmış ve asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı. Bu yıl da sıkı para politikası çerçevesinde benzer bir yaklaşımın gündeme gelebileceği konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRETTE ÖNE ÇIKAN ORANLAR “Gerçekleşen enflasyon mu, hedef enflasyon mu esas alınacak?” tartışmaları sürerken, kulislerde yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen zam oranları öne çıkıyor. Zam oranına göre net ve brüt ücretlerde oluşabilecek tablo da netleşmeye başladı.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI Yapılan hesaplamalara göre olası artış oranlarında asgari ücrette ortaya çıkacak rakamlar şöyle:

Yüzde 20 zam: Net 26.525,60 TL, brüt 31.206,60 TL

Net 26.525,60 TL, brüt 31.206,60 TL Yüzde 25 zam: Net 27.630,84 TL, brüt 32.506,88 TL

Yüzde 30 zam: Net 28.736,07 TL, brüt 33.807,15 TL Yüzde 31 zam: Net 28 bin 956 TL, brüt 34 bin 66 TL