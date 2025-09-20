Yeni bankanın kurucusu mu? AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlundan açıklama geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun(BDDK) 27 Mayıs 2025 tarihinde kuruluş izni verdiği Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kurucuları arasında Eski BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Yönaç'ın da olduğu banka, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın adıyla anılmaya başladı. Bankanın AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya ait olduğu iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz “Adil Katılım Bankası’nın kâğıt üzerindeki sahipleri arasında Mustafa Yazıcı doğrudan yer almıyor. Ancak bankanın kurucularından Ali Emre Ballı, Yazıcı’nın sahibi olduğu Adil Varlık Yönetim’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor” bilgisini paylaştı.

'BENİMLE İLGİSİ YOK' DEDİ AMA...

Odatv’ye konuşan Mustafa Yazıcı “Ticaret siciline girip ortalık yapısına bakabilirsiniz, sorgulayabilirsiniz. Hiçbir bağlantım yok. Benimle bir alakası olup olmadığını görebilirsiniz. Yönetim kuruluna da ortaklık yapısına da bakabilirsiniz. Benimle herhangi bir ilgisi yok” diyerek iddiaları reddetti.

CHP Milletvekili Sibel Suiçmez ise Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrası “Türk bankacılık varlıkları içinde Katılım Bankacılığı'nın payı şu an yüzde 8 seviyesinde. İktidar bunu kısa vadede yüzde 15'e taşımayı hedef haline getirmiş durumda” yorumunda bulunarak banka sahibinin kim olduğunu sormuştu.

ÖZEL: MİDE BULANDIRICI SÜRECİN NERESİNDESİNİZ?

Hayati Yazıcı’nın adı geçen günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gündeme getirilmişti. Bayrampaşa Belediyesi’ne dönük operasyona ilişkin konuşan Özel, “AK Parti'de Hayati Yazıcı mesela… Yazıcı'ya biri bir sorsun. Bu kadar mide bulandırıcı bir sürecin siz neresindeniz diye” ifadelerini kullanmıştı.