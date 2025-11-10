Yeni Şafak’tan ekonomi yönetimine reçete: 'Ekonomiye can verecek 6 adım'

İktidara yakınlığıyla bilinen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararlarında attığı manşetlerle dikkat çeken Yeni Şafak gazetesi, son dönemde iktidara yönelik eleştirilerini artırırken ekonomi yönetimine reçete sundu. Gazete, "Ekonomi can verecek 6 adım" manşetiyle çıkarak, bu tedbirlerin Türkiye’yi 6 ayda düze çıkaracağını savundu.
Yeni Şafak, yüksek faizleri eleştirerek, yüksek faiz, enflasyon ve yavaşlayan üretimin Türkiye ekonomisini sarmala soktuğunu ifade etti.
6 ADIMLIK EKONOMİ REÇETESİ
Gazetenin önerdiği adımlar ise şöyle sıralandı:
- Anayasa ve yasa uygulansın, döviz alım satımında kazanç vergisi alınsın.
- Faiz geliri vergisi yüzde 30’a çıkarılsın.
- Akaryakıttaki ÖTV sıfırlansın, KDV düşürülsün.
- Dört Asya ülkesine ek gümrük tarifesi uygulansın.
- Üreticiden tüketiciye 'Cumhur Reyonu' sistemi kurulsun.
- Kur ve faiz sarmalı kırılır, enflasyon ve faiz yüzde 15’e indirilsin.