Yeni yılda önce KİT’lerdeki işçiler, sonra memurlar toplu sözleşme masasına oturacak

Yayınlanma: 29.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.12.2024 - 04:00

İktidarın asgari ücret zammını yüzde 30’la sınırlı tutması gözleri gelecek yıl imzalanacak kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi ile memurların toplu sözleşmelerine çevirdi. Ayrıca 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranlarının ardından milyonlarca emekliye ek zam verilip verilmeyeceği, en düşük aylık olan 12 bin 500 TL’nin artırılıp artırılmayacağı da netleşecek.

Yaklaşık 1 milyona yakın kamu işçisi için işçi konfederasyonları ile hükümet arasında kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü imzalanıyor. 2 yıllık olan sözleşme son olarak Mayıs 2023’te imzalandı. Bu yıl kamu işçilerinin 2025 ve 2026 yılıyla ilgili zam oranları görüşmelerin temeli olacak. İktidarın asgari ücrette olduğu gibi artışı düşük tutması halinde anlaşmanın zorlaşacağına işaret ediliyor.

Gelecek ağustos ayında da milyonlarca memur ile memur emeklisinin maaş ve aylık zamlarını belirlemek üzere memur konfederasyonları ile iktidar masaya oturacak. Görüşmelerde memur ile memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarında alacakları zam oranları belirlenecek. 2025’te yüzde 6+5 toplu sözleşme zammı alacak olan memurların, 2026 yılı için yüksek zam talep etmeleri bekleniyor. Memur sözleşme görüşmelerinin de çetin geçeceğine işaret ediliyor. Bu arada memurların ocak ayında sözleşme zammı ve enflasyon farkına ek olarak “refah payı” beklentisi de var.

EMEKLİLER PERİŞAN

Yine milyonlarca emekli de aylıklarında ocakta, mevzuat gereği yapılması gereken zamların dışında ek artış talep ediyor. Memur emeklileri, memur toplu sözleşmesine göre zam alıyor. İşçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ise 6 aylık enflasyon oranında zam yapılıyor. Milyonlarca emekli, aylardır açlık sınırı ve asgari ücretin altındaki aylıklarla geçinmeye çalışıyor. Ocakta memur ile memur emeklisine enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11-12 oranında, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 16-17 oranında zam yapılması bekleniyor.