Yeni yılın ilk kahve zammı Starbucks’tan geldi: 200 lira bir bardağa yetmiyor!

Zincir kahve markalarında peş peşe yapılan fiyat güncellemeleri sürüyor. Son olarak Starbucks Türkiye genelindeki tüm mağazalarında geçerli olacak yeni fiyat listesini yürürlüğe koydu.

Sosyal medyada paylaşılan güncel fiyat tabloları, özellikle en çok tercih edilen kahve çeşitlerinde belirgin artışlar yaşandığını ortaya koydu.

AMERİCANO VE FİLTRE KAHVEDE BELİRGİN ZAM

Güncellenen fiyat listesine göre Starbucks’ta orta boy americano 120 TL’den 150 TL’ye, filtre kahve ise 115 TL’den 145 TL’ye yükseldi. Böylece her iki üründe de yaklaşık yüzde 25 ila 30 aralığında zam yapıldı.

Yeni listede latte ve cappuccino fiyatları 175 TL seviyesine çıkarken, Türk çayının fiyatı ise 75 TL’ye kadar yükseldi. Türkiye'de tedavülde bulunan en büyük kâğıt banknot olan 200 TL ile artık fiyatı 210 TL olan bir bardak sıcak çikolata bile alınamıyor.

KAHVE FİYATLARI TÜKETİCİNİN GÜNDEMİNDE

Starbucks’ta yapılan son fiyat artışı, dışarıda kahve tüketmenin maliyetini bir kez daha gündeme taşıdı. Temel kahve ürünlerinde fiyatların 150 TL bandına ulaşması, tüketicilerin alternatif markalara ya da evde kahve hazırlamaya yönelmesine neden oluyor.

Önümüzdeki dönemde zincir kahve markalarının fiyat politikalarında nasıl bir yol izleyeceği ise yakından izleniyor.