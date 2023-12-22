Yılbaşı cep yakacak: Yeni yıla eğlenerek girmek evde yüzde 90, dışarıda yüzde 200 zamlandı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

İstanbul’da yılbaşını evde kutlamak isteyen bir yurttaş geçen yıl kilogramını 100 liraya aldığı hindiyi yüzde 250 zamla 350 liraya alacak. Geçen yıl 369 liraya satılan rakı yüzde 60 artışla 589 liradan satışa sunulurken aynı şekilde geçen yıl 241 liraya satılan bir kilo antepfıstığını ise yüzde 74 zamla 420 liraya alabilecek. Alkol ve mezeler dahil edildiğinde geçen yıl 2 bin 500 liraya kurulan 4 kişilik bir masanın maliyeti en ucuz ürünlerle bile 4 bin 750 lirayı geçiyor.

Yılbaşını dışarıda kutlamak isteyen 4 kişilik bir ailenin sabit mönü uygulayan bir restorana geçen yıl ortalama 3 bin-15 bin lira ödemesi gerekirken bu yıl yüzde 200’den fazla zamla ortalama 10-40 bin lira arasında ödemesi gerekiyor. Kadıköy’de geçen yıl yılbaşı akşamı için sabit mönüsü kişi başı 1250 lira olan bir şarap evi, bu yıl 2 bin 250 lira talep ediyor.

‘20 YILIN EN ZOR SENESİ’

Taksim Çiçek Pasajı’nda geçen yıl 800 lira olan benzer bir sabit mönü ise bu yıl 1900 liraya çıktı. Bu fiyatlar lüks kategoriye geçtiğinde 5 yıldızlı otellerde 5 bin 800 TL’den başlayıp 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

İstanbul Ticaret Odası Restoranlar, Yiyecek ve İçecek İşletmeleri Komitesi Başkanı Ebru Koralı, şu ana kadar talebin yoğun olduğunu söylüyor. Yılbaşının sektör için de çok önemli olduğuna atıf yapan Koralı, şunları anlattı:

“Sektör, pandemiyi saymazsak, son 20 yılın en zor dönemini yaşıyor. İnsanlar mutsuz, alım güçleri düştü. Bu sebeple fiyat artışlarını mönülere yansıtamıyoruz. Zaten işler yüzde 40-45 azaldı, daha fazla müşteri kaybetmeyi göze alamıyoruz. Yılbaşı için şu an bir hareketlenme var, talep canlı ama dolulukları yılbaşı akşamına kadar göremeyiz.”