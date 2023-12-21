Tunç Soyer: İzmir yılbaşında bambaşka bir Kemeraltı görecek

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:52

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:52

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren tarihi Kemeraltı çarşısını korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Tunç Soyer, 770 milyon liralık dev yatırımla yeni yüzyılına hazırlanan çarşıyı “İzmir’in mücevheri” olarak nitelendirdi.

Tarihi çarşıda atık su, yağmur suyu altyapısı, aydınlatma ve gerilim hatları, yollar, teknolojik altyapı, güvenlik gibi birçok alanda baştan aşağı yenileme çalışmaları sürerken Başkan Soyer, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım eşlik etti.

“PIRIL PIRIL, CIVIL CIVIL BİR KEMERALTI YARATACAĞIZ”

Kemeraltı’nda çok köklü bir altyapı yatırımı yapmak için yola çıktıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Kemeraltı İzmir’in tek taşı, mücevheri, pırlantasıdır. Onu pırıl pırıl parlayacağı günlere hazırlamaya çalışıyoruz. 50-60 yıldır dokunulmamış altyapı işine başladık. Her bir sokağın altında neredeyse yeraltı nehirleri inşa ediyoruz. Esnafın dükkânını artık yağmur basmayacak. İlk iki etabı bitti. Bugün son noktalarındayız. Hem muhtarımız hem Esnaf Derneği Başkanımız başından beri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük destekçisi oldular. Kemeraltı esnafının yüzünü güldürecek ve bir daha sıkıntı yaşatmayacak bir altyapı yatırımını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra biraz da makyaja başlıyoruz. Süsleyeceğiz, aydınlatacağız, pırıl pırıl, cıvıl cıvıl bir Kemeraltı yaratacağız. Yılbaşına yetiştirme telaşımız var. Bütün İzmir’i yılbaşını Kemeraltı’nda karşılamaya davet ediyoruz. Pişman olmayacaklar. Bambaşka bir Kemeraltı görecekler” dedi.

Başkan Soyer, ziyaret ettiği dükkânlarda esnafla sohbet etti. Uzun yıllar Kemeraltı’nda benzer bir çalışma görmediklerini dile getiren esnaf, memnuniyetini ifade etti. Ayrıca gezi sırasında Başkan Soyer’i gören İzmirliler de mutluluk duyduklarını aktardı.

MİDYE YEDİ, BİLET ALDI, PERSONELİ ZİYARET ETTİ

Başkan Soyer, saha mesaisi esnasında bir esnafın ikram ettiği midyenin tadına baktı. Soyer, ayrıca Milli Piyango büfesinden de yeni yıl çekilişi için bilet aldı. İzmirliler Halkın Kasabı dükkânına giren ve alışveriş yapan Başkan Soyer’e olan desteklerini yüksek sesle dile getirdiler.

Soyer, ziyaret kapsamında Kemeraltı Zabıta Amirliği’ne de uğrayarak personelle selamlaştı. Taş döşeme çalışmasını yürüten ekiplerle görüşen Soyer, “Elinize emeğinize sağlık. İyi ki varsınız” dedi.

“İTHALİ DE YERLİYİ DE İSTEMİYORUZ BİZ SİZİ İSTİYORUZ”

Dükkanının önünde yürütülen çalışmalardan övgüyle söz eden esnaf Hafzullah Daşdemir, Başkan Soyer’e teşekkür etti. Esnaf Mehmet Acar ise “Sizden çok memnunuz, inşallah bir daha sizi seçeriz” dedi. Kemeraltı esnafı Erhan Genyüz de “Sizi tekrar görmek istiyoruz. İthalini de yerlisini de istemiyoruz” diye konuştu.

Konak Mahallesi Muhtarı Tamer Yıldırım da ziyaretler sırasında ücretsiz internet hizmeti verilen noktaları Başkan Soyer’e gösterdi ve “Bize hiçbir zaman hayır demediniz. Çok teşekkürler. Şu anda Kemeraltı esnafı ve ziyaretçilere ücretsiz kablosuz internet hizmeti veriliyor. Bu çarşımız için çok büyük bir kazanım” ifadelerini kullandı.

Gaziler Derneği Menderes Sorumlusu Mehmet Çopur da, “Başkanım devam… Biz beraberiz. Mücadele edeceğiz” dedi. Esnaf Mert Arslan, dükkanını ziyaret eden Başkan Soyer’i görünce mutluluk duyduğunu belirtti ve “Bu heyecanınız bize yeter. Hep böyle olun” diye konuştu. Mehmet Akdemirci de, “Yağmurları gördük, giderler güzel çalıştı, temiz oldu. Elinize sağlık” ifadelerini kullandı. Başkan Soyer, “Kemeraltı’na ne yapsak az. Daha iyilerini yapacağız” dedi.

“ÇOK GÜZEL OLDU”

Düzenleme çalışmaları sırasında tarihi çarşıdaki durumu anlayışla karşıladıklarını belirten Hediye Tok, “İnanın bana gelen insanlara bile anlattım. Bir şeyler yapılırken önce yıkılacak sonra yapılacak. Elinize sağlık. Çok güzel oldu” dedi.

Bunun üzerine Başkan Soyer, “Bana en güzel hediyeyi verdiniz” diyerek teşekkürlerini iletti. Esnaf Mert Palabıyık ise, “Çalışmaların sonu hayırlı oldu. Burada her sene sıkıntı oluyordu. 40 senedir de yapılmamıştı” diyerek Başkan Soyer’e teşekkür etti.

“KEMERALTI’NA HEYKELİ DİKİLECEK POZİSYONA GELDİNİZ”

Esnaf Osman Ünsal, “45 yıldan beri çarşıdayım. Bize hep ‘sarı inek’ muhabbeti yapıldı. Sadece süt verdik. Siz kellenizi koydunuz. Ben küskün CHP’liyim. Partide değişim oldu. Genel merkez inşallah sizin kıymetinizi bilir. Sizi tebrik ediyorum. Sizi aday göstermeseler bile siz Kemeraltı’na heykeli dikilecek pozisyona geldiniz. İnşallah hakkınızı yemezler” dedi.

Cevrin Işıkadalı ise “Gönlümüz sizinle. Sensiz olmaz İzmir. Gelmiş geçmiş en büyük başkansınız. Sizin için çalışmak istiyorum. Sayenizde rahat ettik” diye konuştu.

Esnaf Çetin Yıldız da “Takdire şayan çalışmalarınız var. Siz oy kaygısı olmadan bu çarşıya girdiniz. Taşın altına elinizi soktunuz. Ekipleriniz gece gündüz çalıştılar. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bazı esnaflar da “Kimse cesaret edemedi, siz cesaret ettiniz. Bu 100 yıllık bir iş. Bunun değeri daha sonra anlaşılacak” diyerek Başkan Soyer döneminde Kemeraltı’na verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Başkan Soyer ise, “Sizin yüzünüz hep gülsün. Siz anlayış gösterdikçe biz daha fazlasını yapacağız” diye konuştu.