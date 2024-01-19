Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta! Ekonomistler Merkez Bankası faiz kararından ne bekliyor? AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkartılacağını tahmin ediyor.

AA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 13:30
Yılın ilk faiz kararı 25 Ocak'ta! Ekonomistler Merkez Bankası faiz kararından ne bekliyor? AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
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TCMB, yeni yılın ilk PPK toplantısını 25 Ocak Perşembe gerçekleştirecek.

AA Finans'ın, toplantıya yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

"EN KISA TAMAMLANACAK" MESAJI VERMİŞTİ

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı.

2023'TE 34 PUANLIK FAİZ ARTIŞI

Merkez Bankası, geçen yıl hazirandan sonra sıkılaştırma politikası uyguladı. Haziranda faizi yüzde 650 baz puan artışla yüzde 15'e çıkaran Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı. Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.


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