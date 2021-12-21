Youtuber ve mobil uygulama geliştiricilere KDV istisnası getirildi
Sosyal içerik üreticileri (Youtuber) ve mobil cihazlar için uygulama üreticilerinin kazançlarının katma değer vergisinden (KDV) istisnası 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve KDV genel uygulama
tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren,
internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses,
video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden
elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama
geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden
elde ettikleri gelir vergisi kanunu kapsamında vergilendirilen kazançlara konu
teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacak.
YENİLENMİŞ CEP TELEFONU TESLİMİNDE KAPSAM
Aynı tebliğle, yenilenmiş cep telefonlarının tesliminde %1 indirimli KDV uygulanmasının kapsamına açıklık getirildi.
Kullanılmış cep telefonları, yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasında yalnızca tanımlı yenileme merkezleri ve bu merkezlerin yetkilendirdiği yetkili satıcılar tarafından indirimli oran uygulanarak teslim edilebilecek.
Ancak, yenilenmiş olsa dahi yenileme merkezi veya yetkili satıcı niteliğini haiz bulunmayanlar tarafından yapılan kullanılmış cep telefonu teslimleri ile bu niteliği haiz bulunmakla birlikte yönetmelik kapsamında yenilemeye tabi tutulmamış cep telefonu teslimlerinde indirimli oran uygulanmayacak.
Video Haberler
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
- Güldür Güldür oyuncusunun dolar videosu gündem oldu
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
En Çok Okunan Haberler
- Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi daha
- Akaryakıta bugün dev zam geliyor
- Asgari ücretle ilgili kritik gelişme
- Ekonomistlerden kara haber
- İstanbul'a AKOM'dan kar uyarısı
- Eski MB Başkanı'ndan dolardaki hızlı düşüşe ilk yorum
- Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
- Akaryakıt zamları durduruldu
- Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Sezai Aydın yaşamını yitirdi