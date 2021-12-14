YouTuber Oğuzhan Uğur: Arabamın üzerinde mermi buldum
Ünlü YouTuber Oğuzhan Uğur, arabasının üstüne notla birlikte mermi bırakıldığını açıkladı. Uğur, "Benim arabamın üzerine mermi bıraktılar. Daha yeni. Ölü bir PKK'lı teröristin cebinden benim, kardeşimin fotoğrafı çıktı" dedi.
Haber Global'de yayınlanan ve sunuculuğunu Buket Aydın'ın üstlendiği 'Tarafını Seç' programının bu haftaki konukları, Ertuğrul Özkök ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur oldu.
Programda yaptığı açıklamalarda Uğur, "Koca bir medya grubunda hata yaparsanız çok fazla insanı ilgilendirir. Öyle ki Ergenekon, Balyoz dönemindeki suskunluk çok fazla insanı ilgilendirdi. Biz nereden destek bulabileceğimizi, sesimizi nasıl duyurabileceğimizi şaşırmıştık o dönem. Kahrolduk. Biz yine şanslıydık. Babam 6,5 yıl yattı içeride. Ben ona sarılabildim" ifadelerini kullandı.
Uğur, "Sizin gibi insanların hata yapma lüksü elbette var ama bizim kadar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir cümlenizle çok sayıda insan etkiliyorsunuz. Etkilenen insanlar hayatları ertesi gün yeni bir sayfa ile devam etmiyor" dedi.
'ARABAMIN ÜZERİNE MERMİ BIRAKTILAR'
Döviz kuru ve ekonominin Türkiye'de iktidarları değiştirdiğini ifade eden Uğur, "Benim için en iyi muhalefeti dolar, ekonomi yapıyor. Gerçekten partiler yanına çekseler ekonomik buhranı bu kadar ilerleyemezlerdi muhalefet konusunda. Ben onlara da kızıyorum. Benim istediğim gibi normal ama bu özgür olduğum için değil. Benim arabamın üzerine mermi bıraktılar. Daha yeni. Ölü bir PKK'lı teröristin cebinden benim, kardeşimin fotoğrafı çıktı. Biz bunları da göze alıyoruz" dedi.
Video Haberler
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
- Marmara Denizi'nde büyük panik
En Çok Okunan Haberler
- Müge Anlı'dan Serkan Kıyak hakkında açıklama
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Rusya'da bomba saldırısı düzenlendi
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme
- 'Devlet artık karar vermeli'
- Ekonomi zirvesi sona erdi