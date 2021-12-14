YouTuber Oğuzhan Uğur: Arabamın üzerinde mermi buldum

14 Aralık 2021 Salı, 11:39

Haber Global'de yayınlanan ve sunuculuğunu Buket Aydın'ın üstlendiği 'Tarafını Seç' programının bu haftaki konukları, Ertuğrul Özkök ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur oldu.

Programda yaptığı açıklamalarda Uğur, "Koca bir medya grubunda hata yaparsanız çok fazla insanı ilgilendirir. Öyle ki Ergenekon, Balyoz dönemindeki suskunluk çok fazla insanı ilgilendirdi. Biz nereden destek bulabileceğimizi, sesimizi nasıl duyurabileceğimizi şaşırmıştık o dönem. Kahrolduk. Biz yine şanslıydık. Babam 6,5 yıl yattı içeride. Ben ona sarılabildim" ifadelerini kullandı.

Uğur, "Sizin gibi insanların hata yapma lüksü elbette var ama bizim kadar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir cümlenizle çok sayıda insan etkiliyorsunuz. Etkilenen insanlar hayatları ertesi gün yeni bir sayfa ile devam etmiyor" dedi.

'ARABAMIN ÜZERİNE MERMİ BIRAKTILAR'

Döviz kuru ve ekonominin Türkiye'de iktidarları değiştirdiğini ifade eden Uğur, "Benim için en iyi muhalefeti dolar, ekonomi yapıyor. Gerçekten partiler yanına çekseler ekonomik buhranı bu kadar ilerleyemezlerdi muhalefet konusunda. Ben onlara da kızıyorum. Benim istediğim gibi normal ama bu özgür olduğum için değil. Benim arabamın üzerine mermi bıraktılar. Daha yeni. Ölü bir PKK'lı teröristin cebinden benim, kardeşimin fotoğrafı çıktı. Biz bunları da göze alıyoruz" dedi.