Yüksek Hızlı Tren biletlerine dev zam: İşte il il güncel fiyat listesi!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında gece yarısı itibarıyla artışa gitti. Yapılan düzenlemeyle birlikte YHT hatlarında yeni tarife uygulanmaya başladı.

YHT BİLET FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Gerçekleştirilen zamla birlikte YHT biletlerine yüzde 19,23 oranında artış yapıldı. Bu kapsamda Ankara-İstanbul YHT hattında bilet fiyatı 780 TL’den 930 TL’ye yükseldi.

ESKİŞEHİR ÇIKIŞLI HATLARDA YENİ TARİFE

Yeni fiyat tarifesine göre Eskişehir–Sakarya YHT bilet ücreti 565 TL oldu. Eskişehir ile Ankara arasında seyahat eden yolcular için bilet fiyatı 480 TL olarak güncellendi. Eskişehir–İstanbul hattında ise bilet ücreti 600 TL’ye çıktı.

KONYA VE SİVAS HATLARINDA ARTIŞ

Eskişehir’den Konya’ya YHT ile yolculuk yapacak yolcular için bilet bedeli 665 TL olarak belirlendi. Eskişehir–Sivas hattında ise YHT bilet fiyatı 1500 TL’ye yükseldi.