Yunanistan yatırım fiyatını neredeyse ikiye katladı

Türkiye’de fahiş okul masrafı, vize engelleri ve gelecek kaygısıyla yurtdışına yönelen yurttaşın şansı azalıyor. Bu ülkelerde artan fiyatlar muhalefetin tepkisini artırdı.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 06.04.2024 - 04:00
Yunanistan yatırım fiyatını neredeyse ikiye katladı
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Son yıllarda Türk vatandaşlarına yönelik artan vize sorunlarını aşmak, fahiş okul masraflarından kaçmak, dolarla kira geliri elde etmek ve gelecek korkusu nedeniyle yurtdışında gayrimenkul yatırımı yoluyla oturum hakkı alma imkânı zora giriyor.

Bu uygulamanın devam ettiği ülkelerde gayrimenkul fiyatlarında ve kiralarında yaşanan artışlar, hükümetleri bu politikadan döndürmeye zorluyor. Yunanistan minimum yatırım tutarına zam yaparken Portekiz ise “Golden Visa” (Altın Vize) programından gayrimenkul yatırımlarını kaldırdı.

Özellikle COVID sonrası artan enflasyon ve yaşanan ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için serbest dolaşım hakkını kullanarak ülkelerine sermaye çekmek isteyen ülkelerın başlattığı Golden Visa uygulamasında öne çıkan ülkeler arasında İngiltere, Malta, Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi Schengen üyesi ülkeler var. Macaristan’ın ise temmuz ayından itibaren uygulamaya başlayacağı ancak yatırım tutarını 400 bin Avronun üzerinde açıklayacağı belirtiliyor.

Bu ülkelerden Yunanistan 280 bin Avro olan sınırı 400 bin Avroya çıkardı. Portekiz ise uygulamayı durdurdu. Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, Golden Visa uygulanan ülkelere en fazla ilginin Çin, Hindistan, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerden geldiğini söylüyor. Ancak bu ülkelerin sayısının giderek azaldığını ve kısıtlamaların başladığını ekleyen Narazan, “Bunun en önemli nedeni yatırım karşılığı oturum hakkı ve vatandaşlık veren ülkelerin vatandaşlarının rahatsızlığı. Artan talep nedeniyle bu ülkelerde kiralarda artış yaşanıyor. Konut fiyatları artıyor” diyor.

Bu yatırıma Türkiye vatandaşlarının gösterdiği ilgiyi de değerlendiren Narazan, “Bu programlar, vize başvuru sürecini kolaylaştırmak için alternatif bir seçenek sunuyor. Ayrıca, Türkiye’de yüzde 25 kira sınırı gibi kısıtlamaları ve uzun vadeli kiralama kontratları, gayrimenkul yatırımcılarını yurtdışına yönlendiriyor. Türk vatandaşlarının tercih ettiği ülkeler arasında Yunanistan, İngiltere ve Miami ilk 3’te yer alıyor” diyor.

İptallere dikkat Yurtdışı gayrimenkul uzmanı Songül Toprak ise Golden Visa veren ülkelerde fahiş fiyatların oluşmaya başladığını söylüyor. Özellikle Yunanistan’a en çok ilgiyi gösteren ikinci milletin Türkler olduğunu belirten Toprak, şunları söylüyor: “Fakat birkaç sıkıntı var. Birincisi fiyatlar çok yükseldi.

Evet en alt limit 400 bin Avro ama gerçekten değmeyecek evlere bundan çok daha yüksek fiyatlar ödeyebiliyor insanlarımız. Türkiye’de Beylikdüzü’nde Araplara yapılanı Yunanistan’da da Türklere yapıyorlar. İkincisi bu ülkelerde artık muhalefet Golden Visa uygulamasına çok karşı çıkmaya başladı. Gerçekten yarın çıkarılacak bir kanunla bu uygulamayla alınan vizelerin iptali çok mümkün hale gelmeye başlıyor.” 


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