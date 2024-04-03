3 terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör örgütü şüphelisi yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 1'i PKK/KCK, 2'si FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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