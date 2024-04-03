3 terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör örgütü şüphelisi yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:44
3 terör şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 1'i PKK/KCK, 2'si FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 3 şüpheli yakalandı. 

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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