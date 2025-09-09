Yurtdışına çıkış harcına zam geldi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? 2025 Yurt dışı çıkış harcı ücreti ne kadar? Yurt dışı çıkış harcını kimler öder?

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

Yurtdışına çıkış harcına zam geldi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece yurtdışına çıkış harcı bin Türk Lirası oldu.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KİMLER ÖDER?

Pasaportla yurt dışına çıkış yapan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI KİMLER ÖDEMEZ?

KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) kimlik belgesiyle gidenler.

Yurt dışında yaşayan ve oturma izni bulunan çifte vatandaşlar.

7 yaşından küçük çocuklar.

Yurt dışına ticari sefer yapan gemi, yat, uçak, otobüs ve tır mürettebatı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

1 Ocak 2025 itibarıyla harcın, yurt dışına çıkış harç pulu ile ödenmesi usulü kaldırıldı. Yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanındaki veznelerden alınabilecek. Elektronik ortamda yapılan ödemeler, sistem üzerinden kontrol edilebilecek, çıkış yapılması üzerine harç tutarının kullanıldığı sisteme işlenecek.