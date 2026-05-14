Yurtdışından vergi incelemesiz para, döviz, altın getirilmesine kapı açan ‘torba teklifin’ görüşmeleri devam ederken, muhalefetten eleştiriler de sürüyor: ‘Kapitülasyon yasası’

TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, teklifin kayıt dışılığın önünü açacağına işaret ederek, “Parayı kaçır, vergiyi kaçır, ister ülkede olsun ister dışarıda olsun kaçır ama böyle bir kanun çıkınca gel, beyan et, kurtul, tertemiz olsun. Bu, kayıt dışılığın önünü açan bir şeydir, vergiye gönüllü uyuma tam tersi istikamette yapılan bir iştir” dedi.

‘KİRLİ OLSUN, TEMİZ OLSUN’

“Üretim, yatırım teşvik ediliyor” söyleminin de doğru olmadığını belirten Usta, “Hiçbir kayıt yok arkadaşlar. Burada dünya kadar istisna getiriliyor. Bu bir kapitülasyon yasasıdır esasında, tamam mı? Burada dünya kadar istisna var ama bir tanesinde Allah rızası için ‘Ya, bu getirdiğiniz parayı üretimde, yatırımda kullanma zorunluluğunuz var’ demiyor. ‘Ne olursa olsun sıcak para gelsin, ne olursa olsun, iyi olsun, kötü olsun, kirli olsun, temiz olsun, para gelsin’ mantığıyla yapılmış bir kanun teklifi” diye konuştu. Usta, Türkiye’nin yeniden “gri listeye” girme riskiyle karşı karşıya olduğunu da söyledi.

MHP ‘YAPILANDIRMA’ İSTEDİ

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, esnafın vergi ve prim borçlarına yapılandırma istedi. Kalaycı, “İçinden geçtiğimiz zorlu dönem de dikkate alınarak vergi ve prim borçlarına uygun şartlarda bir yapılandırma yapılması esnafımıza ve çiftçimize nefes aldıracak, kamu alacaklarının tahsilatını da hızlandıracaktır” dedi.

‘SIFIRI TÜKETTİNİZ’

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “varlık barışının” 9.’sunun yapıldığına işaret ederek, “Niye ihtiyaç duydunuz? Çünkü sıfırı tükettiniz, sıfırı tükettiniz. Ekonomi çökmüş durumda” dedi. 19 Mart sürecinin maliyetinin 60 milyar dolar olduğunu belirten Ağbaba, “Şimdi diyorsunuz ki: ‘Millet bize parayı getirsin.’ Elin oğlu size güvenir mi ya? Yurt dışından ya da temiz para getirir mi değerli arkadaşlar? Temiz para gelmez” diye konuştu.

‘NEDEN BANA ANLATIYORSUNUZ?’

Ağbaba, Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınıp tutuklandığını anımsatarak, AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’na, “Sayın Yenişehirlioğlu, ilk yapılan iş Ekrem İmamoğlu’nun tüm şirketlerine, malına mülküne el koymak” diye seslendi. Bunun üzerine Yenişehirlioğlu, “Neden bana anlatıyorsunuz?” diye karşılık verdi.

‘SİZİN ÇENENİZİ YORUYOR’

Necati Özkan’ın da tüm malvarlığına el konulduğunu belirten Ağbaba, “Sayın Yenişehirlioğlu ya da Sayın Çankırı (AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı) size söylüyorum: Bakın, sizin babanız zengin, siz de Allah versin daha zenginsiniz, sizin başınıza böyle bir iş gelse ne yaparsınız Allah aşkına?” dedi.

AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Sizin çenenizi yoruyor işte” karşılığını verdi.

Ağbaba, “Bakın, sizin babanız da yargılandı, aklandı, bir şey demiyorum. Ya, arkadaş, daha yargı kararı olmadan insanların malına çökülür mü? Bakın bu memlekette hukuk güvenliği olmadığı sürece, yargı güvenliği olmadığı sürece, liyakat olmadığı sürece ne kadar barış yaparsanız yapın, kimse parasını getirmez size. Hukuk yok, yargı bağımsızlığı yok, ekonomik güvenlik yok, yargı yok, bir de ne yok biliyor musun? Sayın Günaydın, Sayın Yenişehirlioğlu ne yok biliyor musunuz? Maalesef utanma yok, utanma. Memlekette utanma yok. Bir mafya düzeniyle karşı karşıyayız arkadaşlar” diye devam etti.

AKP’li Çankırı, “Sen nasıl konuşuyorsun?” karşılığını verdi. Ağbaba, teklife yönelik eleştirilerine devam etti.