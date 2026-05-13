Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Burcu Köksal' sorusuna sert çıkış: 'O gün uyarılarımı ciddiye almayanlar...'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu, sözlerine Anneler Günü'nü kutlayarak ve "19 Mayıs" mesajı vererek başladı.

"ZİKRULLAH ERDOĞAN" GÖNDERMESİ

Grup konuşmasında, 33 yaşında tümgeneral olarak atanan Zikrullah Erdoğan'a değinen İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "33 yaşında bir kaymakam, tümgeneral oldu. Bu kişinin memleketi Rize. Atananın soy ismi de Erdoğan. Sosyal medya hesabından 'sevgili dayım' diye atıfta bulunuyor. Birileri sınav kapısında bekliyorken birilerine kapılar açılıyorsa orada adalet yok demektir" dedi.

İKTİDARA "VARLIK BARIŞI" SORUSU: PKK İLE BİR İLGİSİ VAR MI?

Dervişoğlu, gündemdeki "varlık barışı" düzenlemesine dair de iktidara sorular yöneltti, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenlemenin 'PKK'nın yurt dışındaki kaynaklarının Türkiye'ye sokulmasıyla bir ilgisi var mıdır?' sorusunun yanıtını aramak zorundayız."

"ERDOĞAN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ" İDDİASINA SERT YANIT: 'BUNLARI KİMİN YAPTIĞINI BİLİYORUM'

İYİ Parti lideri, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğü iddialarına bir kez daha yanıt veren Dervişoğlu, "Bunları kimin yaptığını biliyorum. Kimin senarist aklıyla sanki büyük bir işmiş gibi yaşama geçirdiğini de biliyorum. Bunu yapanların siyaset sahnesinde elde ettikleri bir başarı olmadığına da hepimiz şahitlik ettik zaten. Böyle devam etsinler" dedi.

Dervişoğlu şöyle konuştu:

"Ben böyle bir durumda çıkar açıklama yaparım. Sanki böyle bir sır zemini oluşturmaya yönelik adımların atılmasını, hem Türk siyasetinin üzerindeki gölgeyi arttırdığına hem de demokrasiyi zedelediğine inanırım. O sebeple Müsavat Dervişoğlu'nun ismini orada burada sosyal medyada vesaire zikredenler, kafalarındaki küçük senaryo ve stratejilere alet etmeye kalkışanlar bilinsin ki sükût-u hayale uğrarlar. Bunları kimin yaptığını biliyorum. Kimin senarist aklıyla sanki büyük bir işmiş gibi yaşama geçirdiğini de biliyorum.

Bunu yapanların siyaset sahnesinde elde ettikleri bir başarı olmadığına da hepimiz şahitlik ettik zaten. Böyle devam etsinler. Ama bu yaptıkları şeyi bilsinler ki önümüzdeki dönemler için kendileri açısından bir nakısa oluşturacaktır. Bu edepsizliği yapanlar, yaptırılanlar ve yapılmasına çanak tutanlarla işte bir masada oturursam gelecekte aramızda derin mesafeler olur. Herkes onu bilsin isterim."

BURCU KÖKSAL'IN AKP'YE KATILMASI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek dün AKP'ye katılmasına dair soruyu da yanıtlayan Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Ben siyasi partilerin belediye başkanlarının ve milletvekillerinin, başka partilere transferiyle ilgili geride bıraktığımız dönemlerde çok ciddi açıklamalarda bulundum. Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum. Ama bu ilk bize yapıldı. Bu İYİ Parti'ye yapılırken, aslında bugünkü tehlikeye işaret etmiştim. O zaman uyarılarımı hiç kimse ciddiye almadı. Bugün o gün uyarılarımı ciddiye almayanların bu dertlerle boğuştuklarına şahitlik ediyoruz."

İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"19 MAYIS BÜYÜK BİR CUMHURİYET'İN ADIDIR"

* Bugünkü grup toplantımızda geçlerimiz de var. Başta onlar olmak üzere hepinizi selamlıyorum. Anneler Günü'nde Zübeyde Hanım'ın kabrindeydik. Türk milletinin makul talihini değiştiren bir evladı yetiştirdi. 19 Mayıs bir milletin küllerinden doğuşunun ilk adımıdır. 19 Mayıs Büyük bir Cumhuriyet'in adıdır.

* Bugünün genci 'ben ailemin sahip olduğu geleceğe ulaşabilecek miyim?' endişesiyle boğuluyor. 21. yüzyılda askıda bekleyen milyonlarca genç var. Bu kara bulutu dağıtacak olan da Cumhuriyet'in değerlerini rehber edinenlerdir. Yani sizlersiniz gençler...

"GENÇLERİN İMKANSIZLIĞININ SORUMLUSU DOĞRUDAN DOĞRUYA RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

* 18- 34 yaş arası gençler geleceklerinden endişeli. Gözlerimizin önünde bir kuşak kırılıyor. AKP eliyle yok edildiğinin açıkça ifadesidir. Bu gençler AKP iktidarında iş aramış, eğitim almış kuşaktır. Buradan söylüyorum bu gençlerin imkansızlığının sorumlusu doğrudan doğruya Recep Tayyip Erdoğan'dır.

* Türkiye her alanda olduğu gibi eğitimde de irtifa kaybediyor. Bu kadar eğitim binası yapıp bu kadar kalitesiz bir eğitim kurmayı nasıl becerdiler acaba?

"ERDOĞAN BU TÜRK GENÇLERİNDEN UTANMAYI BECER"

* Cumhurbaşkanlığında bulunan raporda gençlerimizin mezun olduktan sonra 3 yıl işsiz kaldığı daha sonrada mezun olduğu bölüm dışında çalıştığı ortaya çıkmıştır. Sınava hazırlanan geçlere 'diploman yetmez, emeğin yetmez. Bir tanıdık, siyasi referans bulacaksın' deniyor. Böyle bir devlet istiyor musunuz? Erdoğan bu Türk gençlerinden 19 Mayıs'ta hiç olmazsa utanmayı becer diyorum.

* 33 yaşında bir kaymakam, tümgeneral oldu. Bu kişinin memleketi Rize. Atananın soy ismi de Erdoğan. Sosyal medya hesabından 'sevgili dayım' diye atıfta bulunuyor. Birileri sınav kapısında bekliyorken birilerine kapılar açılıyorsa orada adalet yok demektir.

* 19 Mayıs'ın kutlamak istiyorsak gençlerin önündeki engelleri yıkmak zorundayız.

"BEKLEYİN GELİYORUZ, HESAP SORACAĞIZ"

* Kemeraltı'nda esnafımız geçinemediğini söyledi. Bir esnafımız kızının mühendis olduğunu, yazılım bildiğini ama iş bulamadığı için yanında çırak olarak çalıştığını söyledi. Bunun adı plansızlıktır, liyakatsizliktir, akılsızlıktır. Bu düzeni değiştireceği. Bekleyin geliyoruz, hesap soracağız.

* İzmir'de üreticilerimizle de bir araya geldik. 'Bittik' dediler. Bir diğer üreticimiz patateslerini satamadığını, alan olmadığını söyledi. Tüketici, esnaf yanıyor. Saray'da kriz, tasarruf yok. Saray'da geçim derdi yok. Ama milletin evinde her gün hesap, zam, kaygı var.

"BU ÜLKEDE DEVLET ÇİFTÇİYE BOÇLUDUR"

* Tarım kanunu çok açık. Yüzde 1'den fazlasını veremezsiniz. İcranın başındakine Erdoğan'a diyor. Devletin son 20 yılda çiftçiye 177 bin dolar aktarmış olması gerekiyordu. Çiftçinin bankalara 1 birim borcu varsa, devletin çiftçiye 4 birim borcu var. Bu ülkede devlet çiftçiye borçludur.

* Şimdi yine bir varlık barışı konuşuluyor. En son 2021'de soru önergesi vermiştim. Beklenen sermayede bir türlü gelmedi. Bunu bekleyenler varlıkların hangi yollarla edinildiğinin kayıt altına alınması hali. Terörüz finansmanı uyuşturucu, silah gibi bu kapsamda meşrulaştırılmasının önünü açıyor.

* Teröristlerle yürüttüğünüz pazarlık sürecinde bir kısım geldi ki, teröristin Türkiye'ye dönmesi de bu pazarlığın bir unsuru olarak düşünülüyor. Bu düzenlemenin 'PKK'nın yurt dışındaki kaynaklarının Türkiye'ye sokulmasıyla bir ilgisi var mıdır?' sorusunun yanıtını aramak zorundayız.

* Biz İYİ Parti olarak üreticileri gençleştireceğiz, tercih alanı yapacağız. Sonra Afganistan'dan çoban getiriyorlar... Tarladan kazanılamadığı için çocuğunu okutmuş ama çocuğu da işsiz. Bunlar koca Anadolu'yu bitirdi. Üretici kooperatiflerini güçlendireceğiz.

* Çiftçilerin akaryakıttan alınan vergiyi sıfırlayacağız. Alacaklarını ödeyeceğiz. Böylece üretim artacak. Çiftçin zaranına satmayacak, vatandaş alamadığı için uzaktan bakmayacak. Bunları görmektir mesele. Sen yabancı torumdan görürsen Türk milleti bu hale gelir. "Füze, uçak yapıyoruz" bunları konuşuyor. Füze üretip vatandaşına çürük patates yediren bir iktidar ayakta kalamaz.

"MİLLETİ UYUTMAYIN..."

* Milleti uyutmayın. Devletin görevi vatandaşın sağlığı, eğitimi, güvenliğini eş zamanlı sağlamaktır. 'Yol yaptım, hastane yaptım' diyor. Tabii ki yapacaksın. Saatte 2 milyar dolar vergi topluyorsun.

Dervişoğlu, ardından sloganlar eşliğinde kürsüden indi.

'ERDOĞAN'LA YARIM SAAT TELEFON GÖRÜŞMESİ' İDDİASINA DERVİŞOĞLU'NDAN YANIT GELMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yarım saatlik bir telefon görüşmesi yapıldığı iddia edilmişti.

İddiaya göre geçen hafta yapılan bu görüşmede Erdoğan Dervişoğlu'na, 'CHP'nin domine ettiği muhalefet gündeminden uzak kaldığı' için teşekkür etmiş, Dervişoğlu da bu ifadelerin ardından 'istikrar için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceği' yanıtını vermişti.

Konu hakkında Nefes'e konuşan Dervişoğlu, Erdoğan ile telefon görüşmesi iddialarını yalanlamıştı. Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğüme dair iddialar yalandan ibaret" şeklinde açıklama yapmıştı.