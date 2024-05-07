Yurttaşın enflasyon beklentisi zirve yaptı!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:41

Güncelleme: 07.05.2024 - 15:41

Koç Üniversitesi, Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi işbirliği ile Nisan 2024’ten itibaren aylık Hanehalkı Enflasyon Beklentilerini ölçmeye başladı.

Buna göre Nisan 2024 itibariyle hanehalklarının yıllık enflasyon beklentisi yüzde 119 oldu, 2024 sonu için hanehalklarının enflasyon beklentisi ise yüzde 96 olarak şekillendi.

Piyasa uzmanları ise nisanda yıllık enflasyonun yüzde 70 seviyesinde gelmesini yılı 43,5’ten tamamlamasını öngörüyor. Merkez Bankası’nın ise yılsonu tahmini yüzde 36 seviyesinde. Hanehalkı enflasyon beklenti anketi sonuçları ise halklarının piyasanın çok çok üzerinde beklentiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Ankette bireylerin yaşadığı yerleşim tiplerine göre, kır, kent ve metropol şeklinde bir ayrıştırma yapıldığında kırdan metropol alanlarına doğru gittikçe fiyat artışı beklentisinin yükseldiği gözlemlendi.

Kırda yaşayanların fiyat artışı beklentisi yüzde 89,85 olurken bu oran kentte yüzde 92,46'ya metropolde ise 99,07 olarak ölçüldü.

Görüşülen kişilerin çalışma durumuna göre bir inceleme yapıldığında ise enflasyon beklentisi en yüksek olan grup emekliler oldu. Emekli grubunu işsizler takip etti.

Emeklinin enflasyon beklentisi yüzde 111,09 olurken işsizlerin enflasyon beklentisi yüzde 98,37 oldu. İşçi, esnaf ve çiftçi grubunda ise beklenti yüzde 96,88 oldu.

Haneye giren toplam gelir beyanına göre bir gruplama yapıldığında ise düşük gelir seviyeleri için gelir düştükçe yılsonu enflasyon beklentisinin yükseldiği gözlendi.

10 bin TL altı maaş alan grubun enflasyon beklentisi 108,13 olurken, 10 bin-15 bin arası gelire sahip kişilerin enflasyon beklentisi 104,25 oldu.