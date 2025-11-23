Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zam sonrası motorine indirim bekleniyor! İşte güncel akaryakıt, motorin, benzin, LPG fiyatları 23 Kasım 2025

23.11.2025 14:32:00
Haber Merkezi
Son günlerde motorine üst üste gelen zamların ardından, salı gününden itibaren geçerli olması beklenen büyük bir motorin indirimi beklentisi oluştu. Peki, benzine, motorine (mazota) indirim ya da zam var mı?

Motorine (litre) 2 lira 44 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarını ayrıca vergi artışları da etkiliyor.

Son olarak 21 Kasım’da motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. NTV’nin haberine göre 25 Kasım’da geçerli olmak üzere motorine 2 lira 44 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Üç büyük kentteki güncel akaryakıt fiyatlarıysa (litre) şöyle:

İstanbul Avrupa yakası:

  • Benzin: 54,99 lira
  • Motorin: 59,47 lira
  • LPG: 27,71 lira

İstanbul Anadolu yakası:

  • Benzin: 54,81 lira
  • Motorin: 59,32 lira
  • LPG: 27,08 lira

Ankara:

  • Benzin: 55,84 lira
  • Motorin: 60.50 lira
  • LPG: 27,60 lira

İzmir:

  • Benzin: 56,18 lira
  • Motorin: 60.84 lira
  • LPG: 27.53 lira
