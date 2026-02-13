Zam tarihi açıklandı: İstanbul'da yeni toplu taşıma fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme kapsamında otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur, minibüs, taksi ve okul servis tarifeleri artırıldı. Yeni fiyatlar 16 Şubat itibarıyla geçerli olacak.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİNE YÜZDE 20 ZAM

Meclis kararıyla birlikte şehiriçi raylı sistem ve otobüs tarifeleri güncellendi. Elektronik tam bilet ve abonman ücretleri başta olmak üzere metrobüs ve Marmaray fiyatlarında artışa gidildi.

Elektronik tam bilet: 35 TL → 42 TL

"Mavi Kart" aylık abonman: 2.748 TL → 3.298 TL

Metrobüs (1 durak): 25,06 TL → 30,07 TL

Metrobüs (34-43 ve üzeri durak): 51,96 TL → 62,35 TL

Marmaray (1-7 istasyon): 27 TL → 34 TL

Marmaray (36-43 istasyon): 59,76 TL → 74,70 TL

Artış kararı, artan işletme maliyetleri ve gider kalemlerindeki yükseliş gerekçesiyle gündeme geldi.

DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞINDA YENİ TARİFE

Deniz ulaşım hatlarında da fiyatlar revize edildi. Özellikle şehir hatları ve Adalar seferlerinde dikkat çeken artışlar yapıldı.

Üsküdar–Eminönü: 44,33 TL → 53,20 TL

Kadıköy–Eminönü / Kadıköy–Beşiktaş: 49,40 TL → 59,28 TL

Bostancı–Adalar: 130,22 TL → 156,26 TL

Yeni düzenlemeyle birlikte deniz ulaşımında da tüm ana hatlar zam kapsamına alındı.

TAKSİ ÜCRETLERİ YÜKSELDİ

Taksi tarifesi de yüzde 20 artış oranı doğrultusunda güncellendi. Açılış, kilometre ve kısa mesafe ücretlerinde artış yapıldı.

Taksimetre açılış ücreti: 54,50 TL → 65,40 TL

Kilometre başı ücret: 36,30 TL → 43,56 TL

Saatlik zaman tarifesi: 453,71 TL → 544,45 TL

Kısa mesafe ücreti: 175 TL → 210 TL

Taksi esnafının artan akaryakıt ve bakım maliyetlerini gerekçe gösterdiği biliniyor.

MİNİBÜS VE SERVİS TARİFELERİ GÜNCELLENDİ

Minibüs ücretleri mesafe aralıklarına göre yeniden belirlendi. Öğrenci tarifesi de artıştan etkilendi.

0-4 km: 32,50 TL → 39 TL

4-7 km: 34 TL → 41 TL

7-11 km: 35 TL → 42 TL

11-15 km: 36 TL → 43 TL

15-20 km: 39 TL → 47 TL

Öğrenci ücreti: 21 TL → 25 TL

Okul ve personel servis ücretlerinde de güncelleme yapıldı:

Okul servisi (0-1 km): 3.376 TL → 4.051 TL

Personel servisi: 1.757 TL → 2.284,54 TL

İstanbul’da toplu ulaşım, taksi ve servis ücretlerine 2025 yılı içinde daha önce de iki ayrı zam yapılmıştı. Son artışla birlikte kent genelinde ulaşım maliyetleri yeniden yükseldi.