Zamlı memur maaşları ne kadar olacak? İşte masadaki üç senaryo!

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam oranı konusunda anlaşma çıkmadı. 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak zam oranlarını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu belirleyecek.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ NE OLDU?

Hükümet, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay ise yüzde 7 zam teklifinde bulundu. Ayrıca 15 ağustos 2025’te verilen 1000 TL taban aylık artışı teklifi de tekrarlandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklileri için geçerli olacak nihai zam oranını açıklayacak.