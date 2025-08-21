Zamlı memur maaşları ne kadar olacak? İşte masadaki üç senaryo!

Memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam oranı konusunda anlaşma çıkmadı. 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak zam oranlarını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu belirleyecek.
HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ NE OLDU?
Hükümet, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay ise yüzde 7 zam teklifinde bulundu. Ayrıca 15 ağustos 2025’te verilen 1000 TL taban aylık artışı teklifi de tekrarlandı.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklileri için geçerli olacak nihai zam oranını açıklayacak.
ENFLASYON SENARYOLARI VE MEMUR MAAŞLARI
Hükümetin son teklifi dikkate alındığında ve 1000 TL’lik taban aylık artışı eklenmediğinde, enflasyona bağlı üç farklı senaryo ortaya çıkıyor.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ara hedefini yüzde 24 olarak açıklarken, yüzde 27 ve yüzde 30’luk olasılıklara göre memur maaşlarındaki artış şu şekilde hesaplandı:
ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİVERSİTE MEZUNU)
Derece: 1/4
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 86 bin 126 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 88 bin 211 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 90 bin 296 TL
MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU)
Derece: 9/1
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 59 bin 115 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 60 bin 566 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 61 bin 977 TL
POLİS MEMURU
Derece: 8/1
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 76 bin 492 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 78 bin 344 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 80 bin 196 TL
BAŞKOMİSER
Derece: 3/1
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 83 bin 689 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 85 bin 715 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 87 bin 741 TL
UZMAN DOKTOR
Derece: 1/4
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 141 bin 694 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 145 bin 125 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 148 bin 555 TL
HEMŞİRE
Derece: 5/1
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 69 bin 386 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 71 bin 66 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 72 bin 745 TL
MÜHENDİS
Derece: 1/4
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 87 bin 857 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 89 bin 984 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 92 bin 111 TL
TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU)
Derece: 11/1
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 61 bin 283 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 62 bin 767 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 64 bin 250 TL
PROFESÖR
Derece: 1/4
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 125 bin 99 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 128 bin 128 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 131 bin 156 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Derece: 7/1
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 83 bin 107 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 85 bin 119 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 87 bin 131 TL
UZMAN ÖĞRETMEN
Derece: 1/4
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 76 bin 135 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 77 bin 978 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 79 bin 821 TL
ÖĞRETMEN
Derece: 1/4
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 68 bin 697 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 70 bin 360 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 72 bin 23 TL
VAİZ
Derece: 1/4
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 71 bin 809 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 73 bin 548 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 75 bin 286 TL
AVUKAT
Derece: 1/4
- Yüzde 24 enflasyon (zam oranı yüzde 12,35): 82 bin 594 TL
- Yüzde 27 enflasyon (zam oranı yüzde 15,07): 84 bin 593 TL
- Yüzde 30 enflasyon (zam oranı yüzde 17,79): 86 bin 593 TL