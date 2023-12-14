Zengin servetine servet katacak! Mevduat faizleri zirveye tırmandı
Mevduat faizlerindeki yukarı yönlü ivme devam ediyor. Bankaların 90 gün vadeli mevduat hesabına sunduğu faiz getirisi yüzde 55'e tırmandı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi artışlarına paralel olarak mevduat faizlerini de zirvelere tırmanıyor.
Bankalarda 90 gün vadeli mevduat hesabının faiz getirisi yüzde 55'e tırmandı.
Ekonomist Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dudak uçuklatacak faiz getirisini gözler önüne serdi.
3 milyon 469 bin liranın 90 gün vadeli faiz getirisi 455 bin TL'ye kadar çıktı.
Şenol Babuşcu ise faizlerin oranına dikkat çekerek, "Mevduat Faizi… Yorumsuz..." ifadelerini kullandı.
Mevduat Faizi…— Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) December 14, 2023
Yorumsuz… pic.twitter.com/HTlLRwMMND
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