Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni karar
TMSF, 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını, 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 650 bin liraya yükseltti.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 650 bin liraya yükseltildi.
Söz konusu karar, Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'in 4. maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ve 32380 sayılı Resmi Gazete 'de ilan edilen yeniden değerlendirme oranına dikkat edilerek alındı.
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