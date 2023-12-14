Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni karar

TMSF, 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını, 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 650 bin liraya yükseltti.

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:39
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat hesaplarıyla ilgili yeni karar
Abone Ol google-news

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF)  söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 400 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere 650 bin liraya yükseltildi.

Söz konusu karar, Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik'in 4. maddesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca ve 32380 sayılı Resmi Gazete 'de ilan edilen yeniden değerlendirme oranına dikkat edilerek alındı.


Mevduat Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu katılım

İlgili Haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Tarıma ayrılan kaynağın üç katı kur korumalı mevduata harcandı: Para ranta var

Tarıma ayrılan kaynağın üç katı kur korumalı mevduata harcandı: Para ranta var
Merkez’den TL mevduatı destekleyecek adım

Merkez’den TL mevduatı destekleyecek adım

En Çok Okunan Haberler