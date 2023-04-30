Zeynep Bodur Okyay: Beyin göçü beka sorunu

Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 03:00

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Türkiye’nin en büyük probleminin işsizlik ve beyin göçü ile birlikte yaşanan nitelikli çalışan sorunu olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beyin göçünün yoğunlaştığı sektörlerde nitelikli çalışan sorunu ciddi boyutta. Bu konunun ülkenin beka meselesi olduğunu düşünüyorum. İkiz beceri açığımız yüzünde orta ve düşük ölçekli üretim ve ihracata sıkışmış durumdayız. Yapısal sorunlar devam ederse yüksek katma değerli üretime geçemeyeceğimiz ortada.”

(Zeynep Bodur Okyay)



Sapanca’da düzelenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Bodur, Türkiye’nin üretim ve sanayi gücüne çok büyük ihtiyacı olduğunu ve en büyük katma değerin de bu olduğuna işaret ederek “Türkiye en yetkin altyapısı olan ülke, ama bu insan kaynağını doğru yönetemezsek bu fırsatı kaçıracağız. Bunun için önce eğitimde fırsat eşitliği olmalı” dedi.

(Gökhan Sığın)



"ÖNCE YATIRIM İKLİMİ"

BSH Türkiye Üst Yöneticisi Gökhan Sığın da Türkiye’nin üretim gücü ile Çin ve Almanya arasında üretimdeki derinliği ile öne çıktığını belirterek şu uyarıyı yaptı: “Avrupa eninde sonunda bazı üretimlerini Türkiye’ye kaydırmaya başlayacak. Dolayısıyla Avrupa’da yatırım geldiği zaman yatırım ikliminin hazır olması gerekiyor.”

Sığın, yatırım iklimini ise “parayı yatıracak olanın kendini rahat hissetmesi” olarak tanımladı.

(Bekir Ağırdır)



"MUHALEFET BURUN FARKIYLA KAZANACAK"

Ülkenin seçim gündemiyle ilgili değerlendirme yapan Konda Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır şöyle konuştu:

“At başı bir yarış sürüyor. Ama burun farkıyla muhalefet önde demek doğru olur. Herkes bu seçimde cehennemin kapılarının kapatmak için oy kullanacak. Umudu inşa edip etmeyeceğimiz 15 Mayıs’tan sonra başka hikâye. Bu seçimde seçmen umutlardan daha çok korkulara oy verecek. Seçmende ‘tedirgin iyimserlik’ söz konusu.“