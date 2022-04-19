Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu'dan Saray'ı kızdıracak açıklamalar

Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nda bir dönem Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şenol Babuşcu, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. Babuşcu, "Almayı planladıklarınızı bir an önce alın. Yarın bugünden daha pahalı olacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
19 Nisan 2022 Salı, 11:22
Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu'dan Saray'ı kızdıracak açıklamalar
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Ziraat Bankası'nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ekonomi politikalarını eleştirerek "Ekonomi adına ne yaptığını söyleyebilir misiniz?" diye sordu.

"ALMAYI PLANLADIKLARINIZI BİR AN ÖNCE ALIN"

Öte yandan Babuşçu, "Almayı planladıklarınızı bir an önce alın. Yarın bugünden daha pahalı olacak…" diye uyarıda bulundu.

"YANLIŞIN NERESİNDEN DÖNÜLSE KARDIR"

İktidarın ve Merkez Bankası'nın faizi önemsiz hale getirerek Türkiye ekonomisine büyük zarar verdiğini belirten  Babuşcu, "neresinden dönünse kardır" ifadesini kullandığı paylaşımında ise şunları kaydetti:

"Enflasyon ve kur sorununu (Ekonomik krizi) iktisat teorisine aykırı faiz politikaları ile kendileri yarattılar.Son 6 ayda Türkiye ekonomisine ağır hasar verdiler. Yanlışlarını kabul edip dönmezlerse önümüzdeki 6 ay bu kadar daha hasar verecekler"


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