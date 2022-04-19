Bülent Arınç’ın ekonomi ve sandık mesajına AKP'lilerden destek

19 Nisan 2022 Salı, 04:00

Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın iktidarın ekonomi yönetimine ilişkin sözleri, AKP’de tartışmalara neden oldu. Arınç, “Ekonomide sıkıntılar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı bulmuşsa, milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsın” çıkışında bulunmuştu. Arınç, “Başarılı olamazsak, seçim sonuçlarından çok emin değilim” diyerek de 2023 seçimlerine bir yıl kala AKP’ye “sandık” mesajı vermişti.

"BU SEFER FARKLI"

AKP kulisleri de bugünlerde Arınç’ın iktidarın icraatlarına yönelik sözlerini tartışıyor. Arınç’ın çıkışları AKP içinde zaman zaman tartışmalı bulunsa da ekonomiye yönelik son çıkışıyla ilgili “Bu seferki açıklamaları başka” yorumları yapılıyor. Partide, “ağabey” olarak da nitelendirilen Arınç’ı “haklı bulanların sayısının azımsanmayacak kadar çok olduğuna” dikkat çekiliyor. Yüksek enflasyon ve zamların sahada partinin “elini bağladığı” da ifade ediliyor. Partide, Arınç’ın sözleriyle ilgili şu görüşler dillendiriliyor:

"GERÇEĞİ SÖYLEDİ"

“Sahaya indiğimizde bir gerçek var. O da resmi rakamlara yansıyan yüzde 60’lık enflasyon ve zamlar. Nerede, kiminle konuşursanız konuşun, herkesin derdi aynı: geçim. Parti olarak vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı en aza indirmek için atılması gereken her ne adım varsa, hepsini yapıyoruz. Asgari ücretlilere zam yaptık. Elek- trik ve doğalgaz faturalarında vatandaşı rahatlatmak için devlet belli oranda yükü üzerine alıyor. Ancak her şeye rağmen evet, hâlâ enflasyon yüksek. Bu gerçeği görüyoruz. Arınç da bu gerçeğe işaret etti.”

Partide, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesine “kesin gözüyle bakılıyor.” Ancak enflasyonun bu şekilde devam etmesi halinde halkın sandıkta AKP’ye “fatura kesebileceği” de konuşuluyor, “Enflasyon oranını aşağıya çekemezsek 2023’te zorlanırız. Seçmen cebine yansıyana bakar ve sandıkta kararını ona göre verir” değerlendirmesi yapılıyor. Erdoğan ile AKP’nin arasında “oy farkı olduğu” da dillendiriliyor.

İSTİFA ETMİŞTİ

Arınç, 2020’de katıldığı bir televizyon programında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala’nın tutuklu kalmasına “hayret ettiğini” söylemişti. Arınç’ın sözleri o dönem hem Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından tepkiyle karşılanmış, yaşanan tartışma sonrası Arınç, Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa etmişti.