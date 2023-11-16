IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası – International Bank Account Number) nedir? Ne işe yarar?

Yayınlanma: 16.11.2023 - 16:15

Güncelleme: 16.11.2023 - 16:15

IBAN, Türkiye'de 26 sayısal/alfabetik karakterden oluşan bir yapıya sahip. İlk iki karakter, ülke kodunu temsil eder ve Türkiye için "TR" olarak belirlenmiştir. Ardından gelen 2 karakter, kontrol basamaklarını oluşturarak IBAN'ın doğrulanmasında önemli bir rol oynar. Sırasıyla gelen 5 karakter ise banka kodunu ifade eder. Bu alandaki rezerv alan tek basamaklı olup, tüm hesap numaraları için sıfır olarak kabul edilir. Son 16 karakter ise, belirli bir bankadaki hesap numarasını gösterir.

IBAN'ın uluslararası ölçekte tanımlanmış olması, finansal işlemlerdeki karmaşıklığı azaltarak ödemelerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Özellikle uluslararası ticaret yapan şirketler ve bireyler arasında yaygın olarak kullanılan IBAN, farklı ülkelerdeki finansal kurumlar arasındaki işlemleri standartlaştırarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Sonuç olarak, IBAN, günümüzdeki küresel ekonomik ilişkilerde önemli bir köprü görevi üstleniyor. Uluslararası ödeme sistemlerinde standartlaşma sağlaması, finansal işlemlerin daha etkin bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyor ve uluslararası ticaretin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunuyor.