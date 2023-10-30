Resesyon (Recession) nedir?
Resesyon, bir ülkenin veya bölgenin ekonomisinin genellikle üç veya daha fazla ardışık çeyrekte daralma yaşadığı bir ekonomik dönemi ifade eder.
Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif veya yavaş olmasıdır.
Ekonomide atıl kapasitenin olması veya ekonominin uzun vadeli büyüme oranından daha düşük bir oranda büyümesi olarak da tanımlanabilmektedir.
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