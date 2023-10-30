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Resesyon (Recession) nedir?

Resesyon, bir ülkenin veya bölgenin ekonomisinin genellikle üç veya daha fazla ardışık çeyrekte daralma yaşadığı bir ekonomik dönemi ifade eder.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:00
Resesyon (Recession) nedir?
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Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif veya yavaş olmasıdır. 

Ekonomide atıl kapasitenin olması veya ekonominin uzun vadeli büyüme oranından daha düşük bir oranda büyümesi olarak da tanımlanabilmektedir. 


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