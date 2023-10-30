Resesyon (Recession) nedir?

Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:00

Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif veya yavaş olmasıdır.

Ekonomide atıl kapasitenin olması veya ekonominin uzun vadeli büyüme oranından daha düşük bir oranda büyümesi olarak da tanımlanabilmektedir.