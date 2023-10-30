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Tüketici Güven Endeksi nedir?

Tüketici Güven Endeksi, bir ülkenin ekonomisindeki tüketici güvenini ölçen bir ekonomik göstergedir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 17:03
Tüketici Güven Endeksi nedir?
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Tüketici güvenindeki gelişmeleri izlemek amacıyla Tüketici Eğilim Anketi’nin farklı sorularına verilen yanıtların birlikte değerlendirilerek özetlendiği bir göstergedir. 

Bu endeks, tüketicilerin ekonomik geleceklerine, iş bulma olasılıklarına, harcama alışkanlıklarına ve genel ekonomik duruma olan güvenlerini değerlendirmelerini içerir. 

Tüketici güven endeksi, ekonomik aktivitenin sağlığı ve tüketicilerin harcama eğilimleri hakkında önemli bilgiler sunar.


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