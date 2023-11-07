Vadeli piyasalar nedir?

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:34

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:34

Vadeli piyasalar, finansal varlıkların gelecekteki bir tarihte belirli bir fiyat ve miktar üzerinden alım satımının yapıldığı piyasalardır.

Bu tür piyasalarda, taraflar gelecekteki bir tarih için bir anlaşma yaparlar ve bu anlaşma, ileride belirlenen koşullara ve fiyatlara göre gerçekleşir.

Vadeli piyasalar, genellikle tarım ürünleri, emtialar, döviz çiftleri, endeksler, tahviller ve diğer finansal enstrümanlar gibi çeşitli varlıkların ticaretine olanak tanır.