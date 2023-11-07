Vadeli piyasalar nedir?
Vadeli piyasalar belirli bir ürünün, fiyatı bugünden sabitlenmek koşuluyla ileri bir tarihte teslim edilmesi taahhüdünü içeren sözleşmelerin alınıp satıldığı piyasalardır.
Vadeli piyasalar, finansal varlıkların gelecekteki bir tarihte belirli bir fiyat ve miktar üzerinden alım satımının yapıldığı piyasalardır.
Bu tür piyasalarda, taraflar gelecekteki bir tarih için bir anlaşma yaparlar ve bu anlaşma, ileride belirlenen koşullara ve fiyatlara göre gerçekleşir.
Vadeli piyasalar, genellikle tarım ürünleri, emtialar, döviz çiftleri, endeksler, tahviller ve diğer finansal enstrümanlar gibi çeşitli varlıkların ticaretine olanak tanır.
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