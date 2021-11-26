Aksoy Araştırma: AKP ve MHP seçmeni çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor

Ebeveynlerin karşılamada en çok zorlandığı ihtiyaçlardan ikincisi ise yüzde 76,4 ile çocuklarının eğitim ihtiyaçları oldu. Katılımcıların yüzde 9,7’si ise çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamada hiç zorlanmadığını/zorlanmadığını belirtti.

Araştırma sonuçlar parti bazında incelendiğinde AKP seçmeninin yüzde 66,9’u, MHP seçmeninin ise yüzde 60,5’i çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamada çok zorlandığını/zorlandığını ifade etti.