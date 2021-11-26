Aksoy Araştırma: AKP ve MHP seçmeni çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor
Türk lirasının diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesi piyasayı derinden etkiledi. Anlık fiyatlarla mücadele etmek zorunda kalan tüketicinin geçim kaygısı da Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir seviyeye çıktı.
Tüketici grubu içerisinde en çok zorlanan kesimin başında çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için çabalayan ebeveynlerdi.
AKP VE MHP SEÇMENİ DE ÇOCUKLARININ ZARURİ İHTİYAÇLARINI KARŞILARKEN ZORLANIYOR
Araştırma kapsamında katılımcılara çocuklarının eğitim, giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılamada ne derece zorlandıkları soruldu.
Araştırmaya katılanlar en çok giyim ihtiyaçlarını karşılamada zorlandığını belirtti. Yapılan analize göre katılımcıların yüzde 78,5’i giyim ihtiyacını karşılamada çok zorlandığını/zorlandığını belirtti.
AKP seçmeninin yüzde 70,7’si, MHP seçmeninin ise yüzde 70,5’i çocuklarının giyim ihtiyaçlarını karşılarken çok zorlandığını/zorlandığını belirtti.
Ebeveynlerin karşılamada en çok zorlandığı ihtiyaçlardan ikincisi ise yüzde 76,4 ile çocuklarının eğitim ihtiyaçları oldu. Katılımcıların yüzde 9,7’si ise çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamada hiç zorlanmadığını/zorlanmadığını belirtti.
Araştırma sonuçlar parti bazında incelendiğinde AKP seçmeninin yüzde 66,9’u, MHP seçmeninin ise yüzde 60,5’i çocuklarının eğitim ihtiyacını karşılamada çok zorlandığını/zorlandığını ifade etti.
Katılımcıların yüzde 71,9’u çocuklarının gıda ihtiyacını karşılamada çok zorlandığını/zorlandığını belirtti.
Buna karşılık “Hiç zorlanmıyorum/zorlanmıyorum” ifadesini seçenlerin oranı ise yüzde 12,1’di.
AKP seçmeninin yüzde 64,7’si, MHP seçmeninin ise yüzde 60,6’sı çocuklarının gıda ihtiyaçlarını karşılarken çok zorlandığını/zorlandığını dile getirdi.
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