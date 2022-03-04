10 maddede avokadonun bilinmeyen zararları

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 17:55
10 maddede avokadonun bilinmeyen zararları

Sağlıklı beslenmek ve sağlıklı yaşamak günlük hayatımızın merkezine iyiden iyiye yerleşmişken akla gelen ilk sağlıklı besinlerden biri elbette avokado. Gerek sağlıklı beslenme tariflerin hemen hepsine bir anda dahil oluşuyla, gerekse 'influencer'ların sosyal medyada paylaştıkları her öğüne eklenmesiyle beraber sağlıklı yaşamın göz bebeği haline gelen avokado, sanıldığı kadar faydalı olmayabilir. 

Peki avokadonun zararları nelerdir?

10 maddede avokadonun bilinmeyen zararları

Şaşırtıcı olabilir ancak avokado, sanıldığının aksine bir çekirdeği olması sebebiyle aslında bir meyvedir. Bu meyve ciddi oranda sağlıklı yağ içerdiği için sağlıklı beslenme tariflerinin gözdesi haline gelmiştir.

Ancak avokado hakkında bilmediğimiz bir diğer şaşırtıcı gerçek; yalnızca tek bir avokado meyvesinin yetişmesi için 270 litre su harcanması gerektiği. Bir elmanın yetişmek için 68 litre suya ihtiyaç duyması ile kıyaslandığında ise avokadonun yaklaşan iklim krizi ile birlikte su kaynaklarımız için ciddi bir tehlike oluşturacağı açık. 

10 maddede avokadonun bilinmeyen zararları

En fazla yetiştirildiği ülke olan Meksika'da, yıllık yaklaşık 2 milyon ton avokado üretiliyor. Meksika'nın petrolden bile daha fazla kazanç sağlamasını sağlayan avokado üretimi nedeniyle, yeni ekim alanları açmak isteyen üreticilerin ormanları yasadışı biçimde tahrip ettiği biliniyor.

Ağaçlar tahrip edildiğinde hem içlerine depoladıkları gazların atmosfere salınması hem de orman zemininde çürümeye bırakılmaları sera gazı etkisinin artmasına neden oluyor.

10 maddede avokadonun bilinmeyen zararları

Avokadonun Meksika'da yetiştiği bölgelerde ekonomik refah sağladığı bir gerçek. Ancak aynı zamanda bu refah, suç örgütlerinin dikkatini de üretim bölgelerine çekti. Meksika'nın yerel üreticileri ise silahlanmış bir biçimde kendilerini ve topraklarını korumaya çalışıyor.

Üretimin merkezinde yer alan Michoacan eyaletinde ise suç örgütleri ile üreticiler arasında avokado savaşları yaşanıyor.

10 maddede avokadonun bilinmeyen zararları

Türkiye'de ise avokado, portakal ve limon gibi turunçgillerle benzer koşullarda yetiştiği için Akdeniz iklimi yaşayan Antalya ve Mersin gibi şehirlerde üretilmektedir.

Halk dilinde timsah armudu olarak bilinen avokado, içerdiği 20 farklı mineral ve vitamin sayesinde göz sağlığını korur ve aynı zamanda ileri yaşlarda oluşabilecek katarakt problemi riskini azalttığı bilinmektedir.

10 maddede avokadonun bilinmeyen zararları

Avokado faydalı yağ asitleri yönünden zengindir. Ancak içeriğindeki yoğun yağ oranı sebebiyle fazla tüketiminde kolestrol problemi yaratabileceği konusunda uzmanlar uyarıyor.

10 maddede avokadonun bilinmeyen zararları

İçeriğindeki sağlıklı yağlar, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruyucu etkisi olduğu bilinen avokadonun, hamile ve emziren kadınlar tarafından tüketiminin uygun olmadığı belirtiliyor.

10 maddede avokadonun bilinmeyen zararları

Zengin potasyum içeriği sayesinde kalp ve damar hastalıklarını önleme yardımcı olurken, kas ve sinir sistemi için de yararlıdır.

Fakat karaciğer rahatsızlığı olan kişilerin doktorlarına danışarak tüketmeleri tavsiye edilmektedir.

10 maddede avokadonun bilinmeyen zararları

Bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimin düzenlenmesini sağlar ve doygunluk hissi verir.

Fakat kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin tüketmeleri doğru olmayabilir, tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları önerilir.

10 maddede avokadonun bilinmeyen zararları

Avokado yağı, kozmetik ürünlerde sıkça kullanılır. Cildi besleyerek yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Fakat alerjik yapılı bünyesi olanlarda alerjik reaksiyonlar oluşturabilir.

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