10 maddede avokadonun bilinmeyen zararları
Sağlıklı beslenmek ve sağlıklı yaşamak günlük hayatımızın merkezine iyiden iyiye yerleşmişken akla gelen ilk sağlıklı besinlerden biri elbette avokado. Gerek sağlıklı beslenme tariflerin hemen hepsine bir anda dahil oluşuyla, gerekse 'influencer'ların sosyal medyada paylaştıkları her öğüne eklenmesiyle beraber sağlıklı yaşamın göz bebeği haline gelen avokado, sanıldığı kadar faydalı olmayabilir.
Peki avokadonun zararları nelerdir?
Şaşırtıcı olabilir ancak avokado, sanıldığının aksine bir çekirdeği olması sebebiyle aslında bir meyvedir. Bu meyve ciddi oranda sağlıklı yağ içerdiği için sağlıklı beslenme tariflerinin gözdesi haline gelmiştir.
Ancak avokado hakkında bilmediğimiz bir diğer şaşırtıcı gerçek; yalnızca tek bir avokado meyvesinin yetişmesi için 270 litre su harcanması gerektiği. Bir elmanın yetişmek için 68 litre suya ihtiyaç duyması ile kıyaslandığında ise avokadonun yaklaşan iklim krizi ile birlikte su kaynaklarımız için ciddi bir tehlike oluşturacağı açık.
En fazla yetiştirildiği ülke olan Meksika'da, yıllık yaklaşık 2 milyon ton avokado üretiliyor. Meksika'nın petrolden bile daha fazla kazanç sağlamasını sağlayan avokado üretimi nedeniyle, yeni ekim alanları açmak isteyen üreticilerin ormanları yasadışı biçimde tahrip ettiği biliniyor.
Ağaçlar tahrip edildiğinde hem içlerine depoladıkları gazların atmosfere salınması hem de orman zemininde çürümeye bırakılmaları sera gazı etkisinin artmasına neden oluyor.
Avokadonun Meksika'da yetiştiği bölgelerde ekonomik refah sağladığı bir gerçek. Ancak aynı zamanda bu refah, suç örgütlerinin dikkatini de üretim bölgelerine çekti. Meksika'nın yerel üreticileri ise silahlanmış bir biçimde kendilerini ve topraklarını korumaya çalışıyor.
Üretimin merkezinde yer alan Michoacan eyaletinde ise suç örgütleri ile üreticiler arasında avokado savaşları yaşanıyor.
Türkiye'de ise avokado, portakal ve limon gibi turunçgillerle benzer koşullarda yetiştiği için Akdeniz iklimi yaşayan Antalya ve Mersin gibi şehirlerde üretilmektedir.
Halk dilinde timsah armudu olarak bilinen avokado, içerdiği 20 farklı mineral ve vitamin sayesinde göz sağlığını korur ve aynı zamanda ileri yaşlarda oluşabilecek katarakt problemi riskini azalttığı bilinmektedir.
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