10 maddede avokadonun bilinmeyen zararları

Şaşırtıcı olabilir ancak avokado, sanıldığının aksine bir çekirdeği olması sebebiyle aslında bir meyvedir. Bu meyve ciddi oranda sağlıklı yağ içerdiği için sağlıklı beslenme tariflerinin gözdesi haline gelmiştir.

Ancak avokado hakkında bilmediğimiz bir diğer şaşırtıcı gerçek; yalnızca tek bir avokado meyvesinin yetişmesi için 270 litre su harcanması gerektiği. Bir elmanın yetişmek için 68 litre suya ihtiyaç duyması ile kıyaslandığında ise avokadonun yaklaşan iklim krizi ile birlikte su kaynaklarımız için ciddi bir tehlike oluşturacağı açık.