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Asgari ücretle bir fabrikada
çalıştığını belirten Ali Rıza Altunbay, "Aileme çok teşekkür ediyorum.
Onların moral desteği ile bu aracımı yaptım. Bir arkadaştan aldım aracı.
Bakımsız ve kullanılmayan araçtı. Sonrasında aracımı baştan aşağı yeniledim.
Motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses
sistemi monte ettirdim. 12 bin TL’ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL
harcama yaptım” dedi.
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