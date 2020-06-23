<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:#636363;background:white">Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada asgari ücretle çalışan Ali Rıza Altunbay (25), 12 bin TL’ye aldığı aracı 90 bin TL harcayarak modifiye etti. Aracını satmayı düşünmediğini belirten Ali Rıza Altunbay (25), modifiye etmek için sıfır araç fiyatında 90 bin TL harcadığını söyledi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikada asgari ücretle çalışan Ali Rıza Altunbay (25), 12 bin TL’ye aldığı aracı 90 bin TL harcayarak modifiye etti. Aracını satmayı düşünmediğini belirten Ali Rıza Altunbay (25), modifiye etmek için sıfır araç fiyatında 90 bin TL harcadığını söyledi.


<p><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;color:#636363;background:white;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">İnegöl'de yaşayan Ali Rıza Altunbay, 12 bin liraya aldığı Şahin marka aracını baştan aşağıya yeniledi.&nbsp;</span><br></p>
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İnegöl'de yaşayan Ali Rıza Altunbay, 12 bin liraya aldığı Şahin marka aracını baştan aşağıya yeniledi. 

<p><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Courier New&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;color:#636363;background:white;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Altunbay, ses sisteminden, jantlarına kadar en ince ayrıntısına kadar yenilediği aracına 90 bin lira harcadı.&nbsp;</span><br></p>
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Altunbay, ses sisteminden, jantlarına kadar en ince ayrıntısına kadar yenilediği aracına 90 bin lira harcadı. 

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Courier New&quot;;color:#636363;background:white">Asgari ücretle bir fabrikada çalıştığını belirten Ali Rıza Altunbay, "Aileme çok teşekkür ediyorum. Onların moral desteği ile bu aracımı yaptım. Bir arkadaştan aldım aracı. Bakımsız ve kullanılmayan araçtı. Sonrasında aracımı baştan aşağı yeniledim. Motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL’ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım” dedi.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Asgari ücretle bir fabrikada çalıştığını belirten Ali Rıza Altunbay, "Aileme çok teşekkür ediyorum. Onların moral desteği ile bu aracımı yaptım. Bir arkadaştan aldım aracı. Bakımsız ve kullanılmayan araçtı. Sonrasında aracımı baştan aşağı yeniledim. Motor kısmından tutun, boyasına kadar yeniledim. 40 bin TL değerinde ses sistemi monte ettirdim. 12 bin TL’ye almıştım aracımı. Şu ana kadar 90 bin TL harcama yaptım” dedi.


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