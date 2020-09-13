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Karadeniz’deki Neolitik yaşamın Anadolu ile ilişkilerinin olup olmadığını ortaya çıkartılacağına dikkat çeken Ayengin, “Anadolu Arkeolojisinde Neolitik dönem ilk tarımsal faaliyetlerin başlandığı dönem oluyor. Güneydoğu’da, Orta Anadolu’da, Doğu Anadolu’da, bu yerleşik yaşamı takip edebiliyorsunuz. Ama Karadeniz’de bu dönem daha önce hiç çalışılmamıştı, tespit edilemediği için çalışılamamıştı. Biz ise, burada Kahin Tepesi'nde Neolitik dönemi bulduk ve bu yapıları açacağız. Karadeniz’deki Neolitik yaşamı İç Anadolu ile Doğa Anadolu ile ya da Batı Anadolu ile ilişkileri var mı yok mu bunları ortaya çıkartacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.