Araç ilçesinin Kahin Tepe mevkisinde iki yıl önce başlatılan
kazı çalışmaları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün destekleriyle Kültür ve
Turizm Bakanlığına bağlı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında
gerçekleştiriliyor. Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim
Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor.
Baraj kurtarma kazısı olarak başlanılan bölgede bulunan
kalıntıların Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe ile aynı döneme ait olduğu
biliniyor. Kazı çalışmaları, günümüzden 12 bin yıl önceki Karadeniz
Bölgesi’ndeki ilk yerleşimlerden biri olması açısından da ayrı bir önem
taşıyor. İki ayrı dönemde yerleşim yerleri tespit edilen bölgede Erken Tunç
Çağına tarihlendirilen bir yerleşim yeri de bulunuyor. Adak çukurlarının da
çıktığı kazı alanının alt kısmında Akeramik (seramiksiz) Neolitik dönemle
tarihlendirilen yuvarlak planlar yer alıyor.
Bugüne kadar Karadeniz Bölgesinde bu döneme tarihlendirilen
bir yer bulunmamıştı. Karadeniz’de çok eski çağlara ait bir yerleşim yeri
olduğu bilinmiyordu. Kahin Tepe, Karadeniz Bölgesi'nde bugüne kadar bulunan en
eski yerleşim yeri olarak belirlendi. Bu yüzden kazı çalışmaları günümüzden 12
bin yıl önceki Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk yerleşimlerden biri olması açısından
da ayrı bir önem taşıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle
kazı çalışmalarına geç başladıklarını belirten Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin, “Kahin Tepe kazıları, bu yıl üçüncü
sezonunu yapacağımız bir kazıdır. Karadeniz Bölgesinde ilk defa Neolitik dönem
araştırılıyor. Bu sezon Covid-19 salgını nedeniyle kazı çalışmalarımız biraz
gecikti. Ama yaklaşık 3 ay boyunca burada Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
katkılarıyla kurtarma kazıları yapacağız” dedi.
İlk defe Kahin Tepesi'ndeki yürüttükleri kazı çalışmalarında
Neolitik dönemi gördüklerini anlatan Ayengin, “Geçtiğimiz yılki kazı
çalışmalarımız bilindiği üzere Cumhurbaşkanımızın Sözcüsü İbrahim Kalın
Beyefendi ezber bozan keşif olarak nitelendirmişti. Gerçekten bunu görmesi
bizleri çok sevindirdi. Bu yıl yapacağımız çalışmalar Karadeniz Bölgesindeki
Neolitik dönem için çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü ilk
defe Kahin Tepe’de Neolitik döneme ait yaşamı gördük. Başka bir yerleşim
yerinde bu tespit edilemedi. Bu açıdan kazı çalışmalarımız çok önem arz ediyor”
diye konuştu
Karadeniz’deki Neolitik yaşamın Anadolu ile ilişkilerinin
olup olmadığını ortaya çıkartılacağına dikkat çeken Ayengin, “Anadolu
Arkeolojisinde Neolitik dönem ilk tarımsal faaliyetlerin başlandığı dönem
oluyor. Güneydoğu’da, Orta Anadolu’da, Doğu Anadolu’da, bu yerleşik yaşamı
takip edebiliyorsunuz. Ama Karadeniz’de bu dönem daha önce hiç çalışılmamıştı,
tespit edilemediği için çalışılamamıştı. Biz ise, burada Kahin Tepesi'nde
Neolitik dönemi bulduk ve bu yapıları açacağız. Karadeniz’deki Neolitik yaşamı
İç Anadolu ile Doğa Anadolu ile ya da Batı Anadolu ile ilişkileri var mı yok mu
bunları ortaya çıkartacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Neolitik yaşamın 9 bin yıl öncesine dayandığını vurgulayan
Ayengin, “Neolitik yaşam, yaklaşık günümüzden 9 bin yıl önceki bir dönem
oluyor. Gerçekten bu kazılar Kastamonu ilimizin turizm açısından büyük değer
katacağına inanıyorum. Anadolu Arkeolojisi için zaten önemi tartışılmaz, çünkü
çok önemli bir keşif” ifadelerini kullandı.
“Kahin Tepesi'ndeki kazılar Göbeklitepe kadar önemlidir.
Çünkü burası bir taş atölyesi, sürtme taş atölyesi, bulduğumuz buluntular
gerçekten çok zengin, inşallah ileriki zamanlarda Kastamonu Müzemizde bu
eserler sergilenecek. Kazı çalışmalarında bulunacak yeni yapılar dönemin
mimarisi hakkında da bizlere önemli bilgiler verecek. Yine Botanik çalışmaları
yapılacak, arkeolojik çalışmaları yapılacak, Karadeniz Bölgesindeki Neolitik
yaşamı gün yüzüne çıkartacağız diye düşünüyorum.”
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