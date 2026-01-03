ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela saldırısı hakkında konuştu: 'Biz yöneteceğiz, gerekirse tekrar saldırmaya hazırız'

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicholas Maduro'ya yönelik askerî operasyonun ardından canlı yayında kameraların karşısına geçti.

Ülkenin başkentinde gerçekleştirilen hukuksuz adam kaçırma operasyonunu 'olağanüstü' olarak niteleyen Trump, Maduro ve eşinin ABD güçleri tarafından ele geçirildiğini ve artık “Amerikan adaletiyle yüzleşeceklerini” söyledi; operasyonun kapsamını ve gücünü ayrıntılarıyla anlattı.

"CARACAS'TA ELEKTRİKLERİ KESTİK"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin Maduro’yu 'adalete teslim etmek' için Caracas’ın kalbindeki 'ağır biçimde tahkim edilmiş bir askerî kaleye' karşı operasyon düzenlediğini söyledi.

Trump, bu operasyonu İran’a yönelik geçmiş askerî operasyonlar ve nükleer hedeflere karşı yapılan müdahalelerle kıyasladı.

“Dünyada hiçbir ülke, Amerika’nın dün başardığını başaramaz,” diyen Trump, saldırı sırasında Venezuela’nın tüm askerî kapasitesinin etkisiz hâle getirildiğini öne sürdü.

Operasyon sırasında Caracas’ta elektriklerin kesildiğini belirten Trump, bunun “Amerika’nın sahip olduğu belirli bir uzmanlık” sayesinde gerçekleştirildiğini iddia etti.

Trump, Nicolás Maduro ve eşinin artık ‘Amerikan adaletiyle karşı karşıya olduğunu’ belirterek, her ikisinin de ABD’de New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından, ABD ve vatandaşlarına karşı yürütüldüğü iddia edilen 'ölümcül narkoterör kampanyası' nedeniyle suçlandığını ifade etti.

"GEREKİRSE TEKRAR SALDIRMAYA HAZIRIZ"

Donald Trump, konuşmasında Venezuela’daki petrol sektörüne de değindi. Ülkedeki petrol işinin 'tam bir fiyasko' olduğunu savunan Trump, büyük ABD şirketlerinin Venezuela’ya girerek altyapıyı onaracağını ve “ülke için para kazanmaya başlayacağını” öne sürdü.

Trump ayrıca, gerekmesi halinde ABD’nin Venezuela’ya yönelik "ikinci ve çok daha büyük bir saldırı gerçekleştirmeye hazır olduğunu" belirtti. Başlangıçta 'ikinci bir dalga' için hazırlık yaptıklarını ve bunun gerekli olacağını varsaydıklarını ifade eden Trump, ancak önceki gece düzenlenen saldırının başarısı nedeniyle bunun artık muhtemelen gerekmeyeceğini söyledi.

Trump, ABD’nin “güvenli, düzgün ve sağduyulu bir iktidar geçişi sağlanana kadar Venezuela’yı yöneteceğini” söyledi.

"VENEZUELA GÜÇLERİ BİZİ BEKLİYORDU"

Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun eşliğinde konuşan Trump, ABD ordusuna teşekkür etti.

ABD kolluk kuvvetleriyle karşısında Venezuelalı güçlerin 'birçok gemiyle hazır beklediğini' söyledi. Ancak bu hazırlığa rağmen Venezuelalı güçlerin "tamamen ezildiğini ve çok kısa sürede etkisiz hale getirildiğini” savundu. Trump, tek bir ABD askerinin hayatını kaybetmediğini ve hiçbir askerî teçhizatın kaybedilmediğini de sözlerine ekledi.

Trump ayrıca, ABD’nin “Deniz yoluyla gelen uyuşturucuların yüzde 97’sini devre dışı bıraktığını” ve uyuşturucu taşıyan her teknenin ortalama 25 bin insanın ölümüne yol açtığını iddia etti. Uyuşturucuların büyük bölümünün Venezuela’dan geldiğini öne sürdü. (Bu rakamlar uluslararası otoriteler tarafından doğrulanmadı.)

" K Ü BA'YA YARDIM ETMEK İ ST İ YORUZ"

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Küba hakkında konuştu.

Küba'nın çökmekte olan bir ülke olduğunu savunan Trump, Küba halkını yardım etmek istediklerini ileri sürdü. "Küba çökmekte olan bir ülke ve biz halkına yardım etmek istiyoruz. Bence Küba, üzerinde konuşacağımız bir konu olacak" dedi.

Trump ayrıca Kolombiya'ya da mesaj gönderdi. ".(Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Dikkatli olması lazım" ifadelerini kullandı.