5 bin yıl önce 'kem gözlere karşı' yapılan eserler İzmir'de sergileniyor

"Uzak dur" mesajı Kaledeki sur duvarlarına yerleştirilen ve üzerinde gözler bulunan blok parçasının gökyüzüne açtığı elleri nedeniyle "Tanrıya yakaran bir figür" veya "dua eden insan" olarak yorumlanabileceğini aktaran Keser, "Gözlerin vurgusu, düşmana 'Buradan uzak dur' mesajı veriyor. Düşmanı uzak tutmanın ruhani bir yönü olarak betimlenmiş. Tunç Çağı'nda hırsızlıktan, yağmadan korunmak isteyenler levhalarda, çömleklerde, kolyelerde gözleri vurgulamışlar. Bugün kullanılan nazar boncuğu, göz figürünün kullanımının 5 bin yıl öncesine uzandığını görüyoruz." diye konuştu. Hünkar Keser, göz figürünün sadece kentlerin surlarında kullanılmadığını söyledi. Keser, 1 santimetrelik taşınabilir ve kolye ucu işlevi gören figürlerin de "insanı koruyan obje" olarak kullanılmış olabileceğini sözlerine ekledi.