5 ildeki anket sonuçları açıklandı: AKP'yi üzecek haber, CHP önde
Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve Tekirdağ'daki oy dağılımının belirlenmesi amacıyla yapılan ankette seçmene "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, 4 ilde CHP birinci parti olurken, AKP de 1 ilde ilk sırada yer aldı.
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