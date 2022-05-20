5 ildeki anket sonuçları açıklandı: AKP'yi üzecek haber, CHP önde

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 17:05
<p>ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan 5 ilde yapılan seçim anketi sonuçlarını paylaştı.</p>

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan 5 ilde yapılan seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

<p>Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve Tekirdağ'daki oy dağılımının belirlenmesi amacıyla yapılan ankette seçmene "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, 4 ilde CHP birinci parti olurken, AKP de 1 ilde ilk sırada yer aldı.</p>

Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Manisa ve Tekirdağ'daki oy dağılımının belirlenmesi amacıyla yapılan ankette seçmene "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, 4 ilde CHP birinci parti olurken, AKP de 1 ilde ilk sırada yer aldı.

<p>Kırklareli'nde CHP yüzde 43,1'le ilk sırada yer alırken, İYİ Parti yüzde 25,1'le iki, AKP ise yüzde 20,4'le üçüncü sırada yer aldı.</p>

Kırklareli'nde CHP yüzde 43,1'le ilk sırada yer alırken, İYİ Parti yüzde 25,1'le iki, AKP ise yüzde 20,4'le üçüncü sırada yer aldı.

<p>Balıkesir'de ilk sırada yer alan CHP, yüzde 31,2 oy oranıyla AKP'nin önünde yer aldı. İkinci sırada yer alan AKP yüzde 30,7, üçüncü sıradaki İYİ Parti ise yüzde 23,8 oy aldı.</p>

Balıkesir'de ilk sırada yer alan CHP, yüzde 31,2 oy oranıyla AKP'nin önünde yer aldı. İkinci sırada yer alan AKP yüzde 30,7, üçüncü sıradaki İYİ Parti ise yüzde 23,8 oy aldı.

<p>Yüzde 34,5 oy oranıyla Çanakkale'de ilk sırada CHP yer alırken, AKP'nin oy oranı ise yüzde 26,4 olarak kayda geçti. Üçüncü sıradaki İYİ Parti ise yüzde 24,1 aldı.</p>

Yüzde 34,5 oy oranıyla Çanakkale'de ilk sırada CHP yer alırken, AKP'nin oy oranı ise yüzde 26,4 olarak kayda geçti. Üçüncü sıradaki İYİ Parti ise yüzde 24,1 aldı.

<p>AKP, Manisa'da yüzde 32,7 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AKP'yi, yüzde 28,4 oyla CHP takip etti. 3. sırayı alan İYİ Parti ise yüzde 19,5'te kaldı.</p>

AKP, Manisa'da yüzde 32,7 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AKP'yi, yüzde 28,4 oyla CHP takip etti. 3. sırayı alan İYİ Parti ise yüzde 19,5'te kaldı.

<p>Anket sonucu son olarak açıklanan Tekirdağ'da ilk sırada yer alan parti, yüzde 35,3'le CHP olurken, AKP yüzde 27,1'le ikinci, İYİ Parti ise yüzde 21,3'le üçüncü sırada yer aldı.</p>

Anket sonucu son olarak açıklanan Tekirdağ'da ilk sırada yer alan parti, yüzde 35,3'le CHP olurken, AKP yüzde 27,1'le ikinci, İYİ Parti ise yüzde 21,3'le üçüncü sırada yer aldı.

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