Yöneylem Araştırma'dan 'ilk kez oy kullanacak gençler' anketi: AKP'ye kötü haber
Yöneylem Araştırma Şirketi yeni kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Buna göre önümüzdeki seçimlerde ilk kez oy kullanacak gençlerin yüzde 36,9'u CHP'yi tercih ediyor. Öte yandan ankette, dikkat çekici noktalardan biri ise kararsız ve oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı.
Türkiye 2023 seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Son olarak Yöneylem Araştırma Şirketi, seçimlerde ilk kez oy kullanacak gençlerin odağında bulunduğu anketinin sonuçlarını açıkladı. Yöneylem'in genç seçmenler üzerine yaptığı araştırma 27 ilde, 3 bin 444 katılımcıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.18-22 yaş aralığındaki yeni seçmenlerin oy tercihlerinde CHP'nin yüzde 36.9'la açık ara önde olduğu görüldü.
Ankette, AKP yüzde 21.2, HDP yüzde 9, MHP yüzde 5.1, İYİ Parti yüzde 3.9, Saadet yüzde 0.5, DEVA yüzde 0.8 oranında oy alıyor. Anketin en dikkat çekici yanlarından biri ise kararsız ve oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı oldu. Buna göre katılımcıların yüzde 13'ü kararsız olduğunu söyledi. Oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranıysa yüzde 7.1.
İşte sonuçlar:
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