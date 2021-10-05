Şanlıurfa’da adliyede bıçaklı saldırı
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Adliyesi önünde yaşandı. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile, birbirlerine mahkemeye verdi. Duruşmaya katılmak üzere adliyeye gelen taraflar, burada karşılaşınca kavga etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine giden polis ekipleri, kavga edenleri güçlükle ayırırken yaralıların yakınları basın mensuplarının üzerine yürüyerek görüntü almalarını engellemeye çalıştı.
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