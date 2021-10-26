Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi

26 Ekim 2021 Salı, 00:44
<p>Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, hükümlü olarak Edirne Cezaevi’nde yatıyor.</p>

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, hükümlü olarak Edirne Cezaevi’nde yatıyor.

<p>Oktar'ın cezaevinde imaj değiştirdiği ortaya çıktı.</p>

Oktar'ın cezaevinde imaj değiştirdiği ortaya çıktı.

<p>Sakallarını uzatan Adnan Oktar’ın yeni halini, kadın müritleri olan kedicikler sosyal medya hesaplarından paylaştı.</p>

Sakallarını uzatan Adnan Oktar’ın yeni halini, kadın müritleri olan kedicikler sosyal medya hesaplarından paylaştı.

<p>Ebru Yılmaz Atilla adlı bir hesap söz konusu fotoğrafın tarihinin 12 Ekim 2021 olduğunu yazdı.<br></p>

Ebru Yılmaz Atilla adlı bir hesap söz konusu fotoğrafın tarihinin 12 Ekim 2021 olduğunu yazdı.

<p>Oktar hayranları fotoğrafı paylaşarak övgü dolu ifadelerde bulundular. .</p>

Oktar hayranları fotoğrafı paylaşarak övgü dolu ifadelerde bulundular. .

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