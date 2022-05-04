Ailecek Şaşkınız filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2022 Çarşamba, 00:21
<p><strong>Ailecek Şaşkınız</strong> başrollerini <strong>Ahmet Kural</strong> ve <strong>Murat Cemcir'in</strong> paylaştığı 2018 yapımı Türk komedi filmi, izleyici tarafından beğeniyle karşılandı. </p>

Ailecek Şaşkınız başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı 2018 yapımı Türk komedi filmi, izleyici tarafından beğeniyle karşılandı. 

<p>Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği filmin dağıtımını Mars Dağıtım yaptı.</p>

Yapımcılığını TR 40 33'ün üstlendiği filmin dağıtımını Mars Dağıtım yaptı.

<p>Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini <strong>Selçuk Aydemir</strong> üstlendi.</p>

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstlendi.

<p><strong>AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİNİN KONUSU</strong></p> <p>Aile şirketinde CEO olan Ferhat şımarık bir adamdır. En yakın arkadaşı ve yardımcısı ise şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır.</p>

AİLECEK ŞAŞKINIZ FİLMİNİN KONUSU

Aile şirketinde CEO olan Ferhat şımarık bir adamdır. En yakın arkadaşı ve yardımcısı ise şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır.

<p>Bu iki kafadar şirket personeline adeta zulmetmektedir.</p>

Bu iki kafadar şirket personeline adeta zulmetmektedir.

<p>İhale için evde proje yaparken eve hırsız girer ve yakalamak için gelen Elif komisere oracıkta aşık olur. </p>

İhale için evde proje yaparken eve hırsız girer ve yakalamak için gelen Elif komisere oracıkta aşık olur. 

<p> Ancak Elif onun bildiği kızlardan değildir. </p>

 Ancak Elif onun bildiği kızlardan değildir. 

<p>Böylece izleyiciyi kahkahaya boğan olaylar gelişir.</p>

Böylece izleyiciyi kahkahaya boğan olaylar gelişir.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>*Ahmet Kural</p> <p>*Murat Cemcir</p> <p>*Saadet Işıl Aksoy</p> <p>*Cengiz Bozkurt</p> <p>*Günay Karacaoğlu</p> <p>*Çağlar Ertuğrul</p> <p>*Bihter Özdemir Dinçel</p>

OYUNCULAR

*Ahmet Kural

*Murat Cemcir

*Saadet Işıl Aksoy

*Cengiz Bozkurt

*Günay Karacaoğlu

*Çağlar Ertuğrul

*Bihter Özdemir Dinçel

<p>*Güven Murat Akpınar</p> <p>*Mustafa Alabora</p> <p>*Ayda Aksel</p> <p>*Serhat Özcan</p> <p>*Nebil Sayın</p> <p>*Cemil Şahin</p> <p>*Yılmaz Gruda</p>

*Güven Murat Akpınar

*Mustafa Alabora

*Ayda Aksel

*Serhat Özcan

*Nebil Sayın

*Cemil Şahin

*Yılmaz Gruda

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