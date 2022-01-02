AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber

Cumhuriyet
02 Ocak 2022 Pazar, 17:09
AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber

MetroPOLL Araştırma’dan Prof. Özer Sencar, Aralık ayı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 

AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber

Araştırmaya göre, geçen yıl içerisinde halkın yüzde 76'sının hükümetin ekonomi politikalarına güvenin azaldığı kaydedildi.

AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber

Açıklanan verilerde yurttaşların ekonomiye güveni ise yüzde 9 oranında arttı.

AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber

Verilerde yurttaşların yüzde 14'ünün ise ekonomiye güvenlerinde bir değişiklik olmadı. 

AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber

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