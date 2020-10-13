3

iPhone 12 modeli 5 farklı renk ile sunuldu

Siri gelişmeye devam ediyor. Son üç yılda, konuşma ve ses tanıma özelliği iki kat daha gelişti

Siri ve HomePod Mini, kulllanıcıları için akıllı bir hoparlörden beklenen her şeyi yapabiliyor:

Ev halkının her üyesinin sesini tanıyabilir,

HomePod'dan CarPlay'e otomatik olarak öneriler gönderebilir,

HomeKit ile bütünleşebilir,

Ev içinde ve iPhone, iPad, Apple Watch ve CarPlay aracılığıyla sesli mesajlar yayınlayabilir.

HomePod mini Apple Music, Pandora, Amazon, TuneIn gibi uygulamalarla entegre şekilde çalışıyor.

iPhone 12, iPhone'un eski tasarımları gibi köşeli olurken, iPhone 11'den yüzde 11 daha ince, yüzde 15 daha küçük hacimli ve yüzde 16 daha hafif olacak.