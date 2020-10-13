<p>Apple'ın beklenen "Hi Speed" (Merhaba, Hız) adlı etkinliği gerçekleşti. İşte yeni iPhone modellerinin fiyatları...</p><p>Şirket, her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği Apple etkinliğinde yeni iPhone'larını tanıtırken, bu sene bir ilke imza atarak yeni modellerini Ekim'de tanıttı.</p><p>Etkinlik ilk olarak HomePod tanıtımı ile başladı.&nbsp;</p><p>Beyaz ve uzay grisi olarak iki renk seçeneği olan HomePod'ların fiyatı 99 Dolar. 16 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.&nbsp;&nbsp;</p>
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Apple'ın beklenen "Hi Speed" (Merhaba, Hız) adlı etkinliği gerçekleşti. İşte yeni iPhone modellerinin fiyatları...

Şirket, her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği Apple etkinliğinde yeni iPhone'larını tanıtırken, bu sene bir ilke imza atarak yeni modellerini Ekim'de tanıttı.

Etkinlik ilk olarak HomePod tanıtımı ile başladı. 

Beyaz ve uzay grisi olarak iki renk seçeneği olan HomePod'ların fiyatı 99 Dolar. 16 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.  

<p><strong>SİRİ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR</strong></p><p>Son üç yılda, konuşma ve ses tanıma özelliği iki kat daha gelişti</p><p>Siri ve HomePod Mini, kulllanıcıları için akıllı bir hoparlörden beklenen her şeyi yapabiliyor:</p><p>Ev halkının her üyesinin sesini tanıyabilir,</p><p>HomePod'dan CarPlay'e otomatik olarak öneriler gönderebilir,</p><p>HomeKit ile bütünleşebilir,</p><p>Ev içinde ve iPhone, iPad, Apple Watch ve CarPlay aracılığıyla sesli mesajlar yayınlayabilir.</p><p>HomePod mini Apple Music, Pandora, Amazon, TuneIn gibi uygulamalarla entegre şekilde çalışıyor.</p>
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SİRİ GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR

Son üç yılda, konuşma ve ses tanıma özelliği iki kat daha gelişti

Siri ve HomePod Mini, kulllanıcıları için akıllı bir hoparlörden beklenen her şeyi yapabiliyor:

Ev halkının her üyesinin sesini tanıyabilir,

HomePod'dan CarPlay'e otomatik olarak öneriler gönderebilir,

HomeKit ile bütünleşebilir,

Ev içinde ve iPhone, iPad, Apple Watch ve CarPlay aracılığıyla sesli mesajlar yayınlayabilir.

HomePod mini Apple Music, Pandora, Amazon, TuneIn gibi uygulamalarla entegre şekilde çalışıyor.

<p><sub><em>iPhone 12 modeli 5 farklı renk ile sunuldu</em></sub></p><p>Siri gelişmeye devam ediyor. Son üç yılda, konuşma ve ses tanıma özelliği iki kat daha gelişti</p><p>Siri ve HomePod Mini, kulllanıcıları için akıllı bir hoparlörden beklenen her şeyi yapabiliyor:</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">Ev halkının her üyesinin sesini tanıyabilir,</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">HomePod'dan CarPlay'e otomatik olarak öneriler gönderebilir,</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">HomeKit ile bütünleşebilir,</p><p style="padding-left: 40px;" data-mce-style="padding-left: 40px;">Ev içinde ve iPhone, iPad, Apple Watch ve CarPlay aracılığıyla sesli mesajlar yayınlayabilir.</p><p>HomePod mini Apple Music, Pandora, Amazon, TuneIn gibi uygulamalarla entegre şekilde çalışıyor.</p><p>iPhone 12, iPhone'un eski tasarımları gibi köşeli olurken, iPhone 11'den yüzde 11 daha ince, yüzde 15 daha küçük hacimli ve yüzde 16 daha hafif olacak.</p>
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iPhone 12 modeli 5 farklı renk ile sunuldu

Siri gelişmeye devam ediyor. Son üç yılda, konuşma ve ses tanıma özelliği iki kat daha gelişti

Siri ve HomePod Mini, kulllanıcıları için akıllı bir hoparlörden beklenen her şeyi yapabiliyor:

Ev halkının her üyesinin sesini tanıyabilir,

HomePod'dan CarPlay'e otomatik olarak öneriler gönderebilir,

HomeKit ile bütünleşebilir,

Ev içinde ve iPhone, iPad, Apple Watch ve CarPlay aracılığıyla sesli mesajlar yayınlayabilir.

HomePod mini Apple Music, Pandora, Amazon, TuneIn gibi uygulamalarla entegre şekilde çalışıyor.

iPhone 12, iPhone'un eski tasarımları gibi köşeli olurken, iPhone 11'den yüzde 11 daha ince, yüzde 15 daha küçük hacimli ve yüzde 16 daha hafif olacak.

<p><sub><em>iPhone 12 mini</em></sub></p><p>Siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak iPhone 12, OLED özellikli 6,1 inç inçlik Super Retina XDR ekrana, iPhone 12 Mini ise 5,4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.</p><p>A14 Bionic chip ile gelen telefonun arka tarafında iki adet 12 MP kamera bulunurken, 4GB RAM’e sahip iPhone 12’de depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde.</p>
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iPhone 12 mini

Siyah, beyaz, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunulacak iPhone 12, OLED özellikli 6,1 inç inçlik Super Retina XDR ekrana, iPhone 12 Mini ise 5,4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.

A14 Bionic chip ile gelen telefonun arka tarafında iki adet 12 MP kamera bulunurken, 4GB RAM’e sahip iPhone 12’de depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde.

<p><strong>İKİLİ KAMERA SİSTEMİ</strong></p><p>Yeni modellerde ikili kamera sistemi mevcutken, eski modellere kıyasla gece modu ve time-lapse özellikleri daha gelişmiş olarak sunuluyor.</p><p>Phone 12 Mini 699 Dolar, iPhone 12 ise 799 Dolar olarak piyasaya sunuluyor</p>
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İKİLİ KAMERA SİSTEMİ

Yeni modellerde ikili kamera sistemi mevcutken, eski modellere kıyasla gece modu ve time-lapse özellikleri daha gelişmiş olarak sunuluyor.

Phone 12 Mini 699 Dolar, iPhone 12 ise 799 Dolar olarak piyasaya sunuluyor

<p><sub><em>iPhone 12 Pro 6.5 inç&nbsp;</em></sub></p><p><strong>iPHONE 12 PRO</strong></p><p>Benzer tasarım ile karşımıza çıkan iPhone 12 Pro, üç kameralı kuruluma sahip. Renkleri daha canlı gösteren iPhone 12 Pro aynı zamanda çekim sırasında titremelere karşı da etkili.</p><p>Paslanmaz çelik şerit ve hassas işlenmiş arka cam dahil olmak üzere birinci sınıf malzemelerden üretilen iPhone 12 Pro, gümüş, grafit, altın, Pasifik Mavisi renkleri ile sunuluyor.</p><p>Seramik Kalkan, suya ve toza dayanıklı ve 30 dakika boyunca suyun altında 6 metreye kadar inebiliyor.</p>
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iPhone 12 Pro 6.5 inç 

iPHONE 12 PRO

Benzer tasarım ile karşımıza çıkan iPhone 12 Pro, üç kameralı kuruluma sahip. Renkleri daha canlı gösteren iPhone 12 Pro aynı zamanda çekim sırasında titremelere karşı da etkili.

Paslanmaz çelik şerit ve hassas işlenmiş arka cam dahil olmak üzere birinci sınıf malzemelerden üretilen iPhone 12 Pro, gümüş, grafit, altın, Pasifik Mavisi renkleri ile sunuluyor.

Seramik Kalkan, suya ve toza dayanıklı ve 30 dakika boyunca suyun altında 6 metreye kadar inebiliyor.

<p>Başka hiçbir cihaza benzemeyen profesyonel kamera sistemine sahip olan Pro, ultra geniş 12MP kamera, f/1.6 diyafram açıklığı, geniş 12MP ve 7 elementli lens ve 52mm telefoto kamera özelliklerini barındırıyor.</p>
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Başka hiçbir cihaza benzemeyen profesyonel kamera sistemine sahip olan Pro, ultra geniş 12MP kamera, f/1.6 diyafram açıklığı, geniş 12MP ve 7 elementli lens ve 52mm telefoto kamera özelliklerini barındırıyor.

<p>iPhone 12 Pro 999 dolar, iPhone 12 Pro Max 1099 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacak.</p><p>iPhone 12 ve Pro, 16 Ekim Cuma için ön siparişleri başlarken, 23 Ekim'de satışa sunulacak. Pro Max'ın ön satışları ise 6 Kasım'da 13 Kasım'da satışa sunulacak.</p><p>iPhone 12 ailesinin tanıtılmasının ardından Apple’ın sitesinde iPhone SE’nin fiyatı 399, iPhone XR’ın fiyatı 499, iPhone 11’in fiyatı ise 599 dolara kadar düştü.</p>
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iPhone 12 Pro 999 dolar, iPhone 12 Pro Max 1099 dolardan başlayan fiyatlarla sunulacak.

iPhone 12 ve Pro, 16 Ekim Cuma için ön siparişleri başlarken, 23 Ekim'de satışa sunulacak. Pro Max'ın ön satışları ise 6 Kasım'da 13 Kasım'da satışa sunulacak.

iPhone 12 ailesinin tanıtılmasının ardından Apple’ın sitesinde iPhone SE’nin fiyatı 399, iPhone XR’ın fiyatı 499, iPhone 11’in fiyatı ise 599 dolara kadar düştü.

<p><strong>APPLE ETKİNLİĞİNDE TÜRK YÖNETİCİ</strong></p><p>Apple Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte iPhone modellerine ilişkin Apple Başkan Yardımcısı Deniz Teoman da yeni modellere ilişkin bilgiler vererek, yeni iPhone'ların telefon kılıflarını tanıttı.</p>
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APPLE ETKİNLİĞİNDE TÜRK YÖNETİCİ

Apple Park’ta gerçekleştirilen etkinlikte iPhone modellerine ilişkin Apple Başkan Yardımcısı Deniz Teoman da yeni modellere ilişkin bilgiler vererek, yeni iPhone'ların telefon kılıflarını tanıttı.

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