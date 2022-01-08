Arda Turan, taraftardan özür diledi

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2022 Cumartesi, 21:41
Arda Turan, taraftardan özür diledi

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Arda Turan, taraftardan özür diledi

Sarı - kırmızılı taraftarlar, maçın son bölümünde ve sonrasında teknik direktör Fatih Terim, yönetim ve futbolculara tepki gösterdi.

Arda Turan, taraftardan özür diledi

Son düdükten sonra yaklaşık 25 dakika tribünleri terk etmeyen Galatasaray taraftarı, kaptan Arda Turan'a, "Arda takımı buraya getir" tezahüratında bulundu.

Arda Turan, taraftardan özür diledi

Arda Turan, soyunma odasından çıkarak, tribünlere gitti ve takım adına "Çok özür diliyoruz" dedi.

Arda Turan, taraftardan özür diledi
Arda Turan, taraftardan özür diledi

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