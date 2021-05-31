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KİM DAHA İKNA EDİCİ?

"Peker'in mi Soylu'nun mu açıklamaları daha ikna edici" sorusuna ise Süleyman Soylu'yu ikna edici bulanların oranı iktidar seçmeninde yüzde 25.5'te kalırken, Sedat Peker'i inandırıcı bulanların oranı ise yüzde 35.2 oldu. Bu oran muhalefet seçmeninde yüzde 1.1 Soylu, yüzde 82.1 Peker şeklinde oldu.