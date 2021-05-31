Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 'Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgarlarla Yıkılmazlar' notuyla yayımladığı 8. videosunda 'Suriye giden TIR'lar' ile ilgili isimler verdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Bir dahaki videoda baş başa konuşacağız Tayyip abi" diye seslenen Peker'in videolarının izlenme sayısı 66 milyonu geçti.
PEKER'İN VİDEOLARINI İZLEDİNİZ Mİ?
"Sedat Peker'in videolarını izlediniz mi?" şeklindeki soruya Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlerin yüzde 35,2'si "Evet, tamamını izledim" yüzde 40.1'i ise "evet, bazılarını izledim" cevabı verdi. Muhalefet seçmeninin yüzde 38.9'u videoların tamamını izlediğini belirtirken, yüzde 50.9'u bazılarını izlediğini kaydetti.
GERÇEK OLDUĞUNA İNANIYOR MUSUNUZ?
"Sedat Peker'in anlattıklarının gerçek olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna Cumhur İttifakı seçmeninin yüzde 22.5'i "Hepsine inanıyorum" cevabını verirken bu oran muhalefet seçmeninde yüzde 78.2'i buldu. Cumhur İttifakı seçmeninin yüzde 23.7'si ise "Birçoğuna inanıyorum" derken, bu oran muhalefette yüzde 8.6 oldu. Özkiraz bu sonucu, "Seçmenlerin yüzde 75'i Sedat Peker'in iddialarına inanıyor" şeklinde yorumladı.
İSTİFA ETMELİ Mİ?
"Sedat Peker'in videolarında adı geçen siyasetçi ve yöneticiler istifa etmeli mi?" sorusuna muhalefet seçmeninin yüzde 70.9'u "evet" derken, yüzde 25.6'sı "Evet, aklanana kadar görevden ayrılmalılar" yönünde görüş bildirdi.
Cumhur İttifakı seçmeninin ise yüzde 15.6'sı "Suçlu olduklarını düşünüyorum, evet istifa etmeliler", yüzde 21.3'ü "Evet, aklanana kadar görevden ayrılmalılar" düşüncesinde olduğunu belirtti.
SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINI DİNLEDİNİZ Mİ?
"Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili Süleyman Soylu'nun açıklamalarını izlediniz mi" şeklindeki soruya Cumhur İttifakı seçmeninin yüzde 42.3'ü "İzledim, yeterli bulmadım" cevabını verirken, bu oran muhalefet seçmeninde yüzde 80'i buldu. "Yeterli buldum" diyenlerin oranı Cumhur İttifakı seçmeninde yüzde 32.2 olurken, muhalefette ise yüzde 1.1'de kaldı.
KİM DAHA İKNA EDİCİ?
"Peker'in mi Soylu'nun mu açıklamaları daha ikna edici" sorusuna ise Süleyman Soylu'yu ikna edici bulanların oranı iktidar seçmeninde yüzde 25.5'te kalırken, Sedat Peker'i inandırıcı bulanların oranı ise yüzde 35.2 oldu. Bu oran muhalefet seçmeninde yüzde 1.1 Soylu, yüzde 82.1 Peker şeklinde oldu.
ERDOĞAN'A OY VERİR MİSİNİZ?
Son olarak katılımcılara "Olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz" sorusu yöneltildi. "Oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 34.1 çıkarken "Hiçbir şekilde vermem" diyenler yüzde 52.4 oldu. Kararsızlar yüzde 7 olurken, yüzde 5.9 "Diğer, adaylara bağlı" yanıtını verdi.
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