<p>Tarım ve Orman Bakanlığı, 69 firmaya ait 136 üründe sahtecilik belirledi. Taklit ve tağşiş ürüne sahip firmalar internet sitesinde ilan edildi. İşte sahte ürünler listesi...<br></p>
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 69 firmaya ait 136 üründe sahtecilik belirledi. Taklit ve tağşiş ürüne sahip firmalar internet sitesinde ilan edildi. İşte sahte ürünler listesi...

<p><div class="google-auto-placed ap_container" style="box-sizing: border-box; color: var(--black); font-family: Poppins, sans-serif; line-height: 1; list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; width: 698px; height: auto; clear: none; text-align: center;"><ins data-ad-format="auto" class="adsbygoogle adsbygoogle-noablate" data-ad-client="ca-pub-6871289488376827" data-adsbygoogle-status="done" style="box-sizing: border-box; color: var(--black); font-family: Poppins, sans-serif; line-height: 1; list-style: none; margin: auto; padding: 0px; text-decoration: none; display: block; background-color: transparent;"><ins id="aswift_1_expand" style="box-sizing: border-box; color: var(--black); font-family: Poppins, sans-serif; line-height: 1; list-style: none; margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; display: inline-table; border: none; height: 175px; position: relative; visibility: visible; width: 698px; background-color: transparent;"></ins></ins></div></p><p style="box-sizing: border-box; color: rgb(53, 53, 53); font-family: Poppins, sans-serif; line-height: 1.86; list-style: none; margin: 0px 0px 12px; padding: 0px; text-decoration: none; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı. Bakanlık internet sitesinden yapılan testler sonunda sahte olduğu kesinleşen 69 firmanın 136 ürünü duyurdu.</p>
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin listesini paylaştı. Bakanlık internet sitesinden yapılan testler sonunda sahte olduğu kesinleşen 69 firmanın 136 ürünü duyurdu.

<p style="margin: 0px; padding: 0.71429rem 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17.9999px; line-height: 2rem; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; color: rgb(2, 32, 50);">Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi</p><p style="margin: 0px; padding: 0.71429rem 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 17.9999px; line-height: 2rem; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; color: rgb(2, 32, 50);">5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.</p>
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi

5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

<p><font color="#022032" face="Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 17.9999px;">Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;</span></font></p><p><font color="#022032" face="Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 17.9999px;">&nbsp;Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,</span></font></p><p><font color="#022032" face="Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 17.9999px;">&nbsp;Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,</span></font></p><p><font color="#022032" face="Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 17.9999px;">&nbsp;Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve</span></font></p><p><font color="#022032" face="Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 17.9999px;">&nbsp;Firmaların “güvenilir gıda üretimi”nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.</span></font></p>
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Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

 Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,

 Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,

 Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve

 Firmaların “güvenilir gıda üretimi”nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

<p>Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır.</p>
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Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır.

<p><font color="#022032" face="Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 17.9999px;">Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.</span></font></p>
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Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

<p><font color="#022032" face="Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 17.9999px;">Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.</span></font><br style="color: rgb(2, 32, 50); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 17.9999px;"></p>
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Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

<p>Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1551 firmaya ait 3492 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.</p><p>Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.</p>
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Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1551 firmaya ait 3492 parti ürün tüketicilerin bilgisine arz edilmiştir.

Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.

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